Пермяк на трассе устроил погоню с мечом за экс-супругой

Пермяк устроил погоню на зимней трассе за бывшей женой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На федеральной трассе Очер-Пермь два мужчины на Toyota Highlander устроили погоню за машиной, в которой находилась бывшая жена одного из них со своим знакомым. На подъезде к Краснокамску они догнали пару, после чего экс-супруг начал бить по автомобилю японским мечом — катаной. После нападения мужчины сорвались с места и, выехав на «встречку», столкнулись с «Ладой-Калиной», за рулем которой была 25-летняя девушка — она погибла. Об истории журналистам рассказал молодой человек погибшей женщины.

«Они прижали машину у краснокамского кладбища, и бывший муж японским мечом — катаной — начал наносить удары. Этим мечом он разбил заднее стекло, от лица женщины (она сидела на заднем сиденье) лезвие пронеслось в паре сантиметров. Потом он ударил по месту водителя. На машине остались вмятины», — цитирует 59.ru друга погибшей.

Затем мужчины выехали на встречную полосу и столкнулись с «Ладой-Калиной», за рулем которой была 25-летняя девушка, погибшая в результате аварии. Водитель и пассажир внедорожника пытались скрыться, но их задержала полиция. Как показало медосвидетельствование, водитель Toyota был пьян. На месте аварии нашли меч и бутылку коньяка. Пара, на которую было совершено нападение, написала заявление о покушении на убийство.

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