Донбасс просит Россию помочь в войне

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Украинский танк несет боевое дежурство в Донецке, басурин эдуард
Басурин попросил помощи для ДНР у России Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Донецкая народная республика (ДНР) нуждается в военной и финансовой помощи со стороны России. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

«ДНР нужна военная и финансовая помощь со стороны России», — сказал Басурин. Спикер подчеркнул, что десятки тысяч граждан Донбасса остались без питьевой воды. «Ситуация критическая», — заключил он.

Ранее МЧС ДНР объявило ЧС государственного уровня из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения. Басурин сообщал, что Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс.

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Донецкая народная республика (ДНР) нуждается в военной и финансовой помощи со стороны России. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1». «ДНР нужна военная и финансовая помощь со стороны России», — сказал Басурин. Спикер подчеркнул, что десятки тысяч граждан Донбасса остались без питьевой воды. «Ситуация критическая», — заключил он. Ранее МЧС ДНР объявило ЧС государственного уровня из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения. Басурин сообщал, что Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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