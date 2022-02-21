Донбасс просит Россию помочь в войне

Басурин попросил помощи для ДНР у России Фото: военкор Сергей Белоус

новость из сюжета Война на Украине

Донецкая народная республика (ДНР) нуждается в военной и финансовой помощи со стороны России. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

«ДНР нужна военная и финансовая помощь со стороны России», — сказал Басурин. Спикер подчеркнул, что десятки тысяч граждан Донбасса остались без питьевой воды. «Ситуация критическая», — заключил он.

Ранее МЧС ДНР объявило ЧС государственного уровня из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения. Басурин сообщал, что Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс.