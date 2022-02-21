В ДНР объявили режим ЧС из-за остановки водоснабжения

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Авило-Успенка. Пограничная зона с ДНР
В ДНР объявлен режим ЧС государственного уровня Фото:
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Война на Украине

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) объявили ЧС государственного уровня из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения. Об этом сообщили в МЧС республики.

«В ДНР объявлен режим ЧС из-за остановки подачи питьевой воды с поврежденной насосной станции Южно-Донбасского водовода», — передает слова ведомства ТАСС. Сообщается, что без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, в том числе и больницы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал все мужское население региона прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту Отечества.

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В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) объявили ЧС государственного уровня из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения. Об этом сообщили в МЧС республики. «В ДНР объявлен режим ЧС из-за остановки подачи питьевой воды с поврежденной насосной станции Южно-Донбасского водовода», — передает слова ведомства ТАСС. Сообщается, что без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, в том числе и больницы. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал все мужское население региона прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту Отечества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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