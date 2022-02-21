В ДНР объявили режим ЧС из-за остановки водоснабжения

В ДНР объявлен режим ЧС государственного уровня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) объявили ЧС государственного уровня из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения. Об этом сообщили в МЧС республики.

«В ДНР объявлен режим ЧС из-за остановки подачи питьевой воды с поврежденной насосной станции Южно-Донбасского водовода», — передает слова ведомства ТАСС. Сообщается, что без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, в том числе и больницы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал все мужское население региона прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту Отечества.