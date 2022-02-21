В ДНР объявили о начале войны

ВСУ начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«В принципе, план по вторжению начинает потихоньку реализовываться. Это на луганском направлении, где происходят боестолкновения, и на мариупольском направлении», — сказал Басурин в эфире «России 1».

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. По его словам, ВС Украины может напасть на Донбасс совершенно в любой момент. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР. В то же время стало известно о самоподрыве украинского диверсанта в районе железнодорожного вокзала ДНР.