В ДНР объявили о начале войны

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Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс
ВСУ начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«В принципе, план по вторжению начинает потихоньку реализовываться. Это на луганском направлении, где происходят боестолкновения, и на мариупольском направлении», — сказал Басурин в эфире «России 1».

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. По его словам, ВС Украины может напасть на Донбасс совершенно в любой момент. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР. В то же время стало известно о самоподрыве украинского диверсанта в районе железнодорожного вокзала ДНР.

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Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «В принципе, план по вторжению начинает потихоньку реализовываться. Это на луганском направлении, где происходят боестолкновения, и на мариупольском направлении», — сказал Басурин в эфире «России 1». Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. По его словам, ВС Украины может напасть на Донбасс совершенно в любой момент. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР. В то же время стало известно о самоподрыве украинского диверсанта в районе железнодорожного вокзала ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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