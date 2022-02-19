Министр назвал точное число беженцев, которые едут в Пермь из ДНР

Беженцев разместят в Перми, Пермском районе, Березниках и Барде Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В Пермский край в ближайшее время приедут 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом на заседании совета глав муниципальных образований рассказал министр территориального развития Александр Борисов. Видеотрансляция заседания велась в Youtube-канале «Пермский край».

«В связи с ухудшением обстановки на территории Луганской и Донецкой областей Украины в Пермский край планируется прибытие 500 человек в ближайшее время. Для этого правительством совместно с муниципалитетами было запланировано размещение пунктов временно размещения в Перми и Пермском муниципальном районе», — заявил Борисов.

Он отметил, что 500 человек — это первая волна. В дальнейшем власти готовы использовать пункты временного пребывания в Березниках и Барде. В основном, рассказал Борисов, размещение будет проводиться в санаториях и детских лагерях.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил всем министерствам организовать работу по приему беженцев по своему профилю. Министерство социального развития должно подготовить необходимые помещения для размещения беженцев, министерство здравоохранения — оказать медицинскую помощь, и, если требуется, провести тестирование на коронавирус. Министерству транспорта, по его словам, необходимо проработать с «РЖД» вопрос организации на железнодорожном вокзале «Пермь-II» пунктов регистрации прибывающих беженцев.

Министерству по агропромышленному комплексу и минпрому губернатор поручил помочь им в вопросах трудоустройства, министерству образования — продолжить процесс обучения детей из ДНР и ЛДР в учебных заведениях. «Нужно сделать все, чтобы люди максимально благоприятно пережили ситуацию. Опыт у нас с вами есть», — заключил Махонин. А Александр Борисов напомнил, что в 2014 году многие беженцы остались жить в Пермском крае.

Ранее URA.RU сообщало, что по приказу министерства социального развития отдельные категории граждан могут претендовать на продуктовые наборы. Беженцы входят в их число.

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