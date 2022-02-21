Общественник сравнил события в Донбассе со Второй Мировой войной

78% опрошенных россиян поддержали решение о прибытии беженцев из Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

События, которые в последнее время развернулись в Донбассе, являются самым серьезным испытанием для «русского мира» со времен Великой Отечественной войны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

«Есть осознание того, что та трагедия, которая сегодня происходит в этом регионе (Донбассе — прим. URA.RU), наверно, одно из самых серьезных испытаний „русского мира“, который он переживает после Второй Мировой войны. У нас такого противостояния с руководством ближайших соседей, такой беспардонности, такой разнузданности в оценках и терминах еще не наблюдали», — сказал Владимир Зорин.

По мнению члена ОП РФ, это может объяснять поддержку российскими гражданами приема беженцев с Донбасса. «Я думаю, что эта ситуация развивающаяся, и может идти тенденция улучшения отношения к беженцам с точки зрения понимания их трудностей и необходимости им помочь», — уточнил он.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с URA.RU отметил, что регионы готовы к прибытию беженцев. «Московская область готова принять до 10 тысяч, Краснодарский край — до 20 тысяч. На самом деле, объемы достаточно большие. Насколько я понимаю на данный момент сорок тысяч въехало в Россию, но думаю, что это могут быть десятки и даже сотни тысяч», — отметил собеседник агентства.

Минченко напомнил, что многие люди, прибывающие из самопровозглашенных республик Донбасса, имеют российское гражданство. «Если брать преимущественно русскоязычное население ДНР, ЛНР, то здесь понятно, что в бытовом плане легче согласиться, что они ровно такие же русские, только по стечению обстоятельств оказавшиеся на территории другой страны. И интересный факт, что нет беженцев на территорию Украины», — сказал эксперт.

Однако, заявил Минченко, есть люди, выступающие против прибытия беженцев в РФ. «Мы уже видим активную критику со стороны людей, представляющих прозападную оппозицию. Такое впечатление, что у нас возникло огромное количество патриотов Украины, причем достаточно эмоциональных, без полутонов, с радикальной поддержкой украинской стороны. Я думаю, что это осложняет политическую деятельность», — заключил специалист.

Ранее главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации гражданского населения с территории республик. Тем временем ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 78% поддерживают решение о приеме беженцев из Донбасса.

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