В ДНР при обстрелах погибли военнослужащий и мирный житель

Военнослужащий погиб при обстреле населенного пункта Коминтерново Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Один военнослужащий народной милиции ДНР и один мирный житель погибли в результате обстрелов со стороны украинских войск. Среди военнослужащих есть также раненые.

«Погиб военнослужащий народной милиции ДНР. В результате обстрела поселка шахты „Трудовская“ на остановке общественного транспорта погиб мирный житель — шахтер, ехавший на утреннюю смену», — сообщается в telegram-канале Народной милиции ДНР.

Военнослужащий погиб при обстреле населенного пункта Коминтерново. По данным Народной милиции ДНР, обстрел велся с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ из ствольной артиллерии и минометов. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения, двое были контужены. Представители ДНР заявили, что «с целью защиты мирного населения … были вынуждены открыть ответный огонь».

Ранее в ЛНР в результате обстрелов погибли два мирных жителя. По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации, в результате обстрела также были разрушены пять жилых домов в населенном пункте Пионерское.