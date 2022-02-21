В ЯНАО ищут водителей на зарплату до 300 тысяч рублей

На Ямале водителям готовы платить от 100 до 356 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители разных предприятий разместили 16 объявлений с поиском водителей на зарплату от 100 тысяч рублей до 356 тысяч рублей. Вакансии размещены на сайте Avito. Выше всего обещают оклад в Новом Уренгое.

«Водитель „Яндекс Такси“, Новый Уренгой. Зарплата до 356 тысяч рублей. Опыт не имеет значения. Приглашаем водителей на своем авто», — говорится в объявлении.

В Саббете компания ООО «АВ-Трансстрой» ищет профессионального водителя самосвала с опытом работы на зимних дорогах для отсыпки дорожного полотна. Заработная плата — от 140 до 250 тысяч рублей. Вахтовый метод работы.

В поселке Уренгой ищут водителя категории «Е» на вездеход, зарплату обещают до 250 тысяч рублей, также подразумевается вахтовый метод работы. В компанию «Газпром» хотят нанять сразу несколько водителей на зарплату от 250 тысяч рублей. Однако требования к соискателю более строгие: возраст — старше 45 лет, опыт работы более 3 лет, наличие удостоверения «Защитного зимнего вождения».

Водителю с личным пикапом в Новом Уренгое предлагают зарплату от 200 тысяч рублей. «Требования к автомобилю: иномарка, не старше семи лет, АБС, 2 подушки безопасности. Требования к водителям: стаж не менее пяти лет, медосмотр, ИП. Обязанности: перевозка людей и небольших грузов. Условия: работа по Новому Уренгою и месторождениям», — говорится в объявлении.

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