Свердловские добровольцы готовятся к войне в Донбассе

Бойцы, прошедшие спецподготовку, готовы выехать в зону конфликта Фото: Уральское отделение Союза добровольцев Донбасса

новость из сюжета Война на Украине

Союз добровольцев Донбасса на Урале приступил к формированию боевого подразделения, готового при необходимости к отправке в Донецкую или Луганскую республику. Об этом сообщил глава Уральского отделения СДД Максим Хлопин.

«Мы сейчас формируем резерв из числа желающих быть добровольцами», — заявил Хлопин. По его словам, некоторые его товарищи уже уехали в Донбасс на днях. Есть и такие, кто служит в армиях ЛНР и ДНР давно — по несколько лет.

Ранее руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай объявил о мобилизации российских добровольцев и призвал их встать «на защиту русских людей». Бородай заявлял, что готов сам отправиться в Донбасс, как только в этом возникнет необходимость. По его словам, общая численность Союза добровольцев Донбасса на сегодня — порядка 16 тысяч человек (часть из них постоянно находится на территории ЛДНР).