20 февраля 2022

Свердловские добровольцы готовятся к войне в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы, прошедшие спецподготовку, готовы выехать в зону конфликта Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Союз добровольцев Донбасса на Урале приступил к формированию боевого подразделения, готового при необходимости к отправке в Донецкую или Луганскую республику. Об этом сообщил глава Уральского отделения СДД Максим Хлопин.

«Мы сейчас формируем резерв из числа желающих быть добровольцами», — заявил Хлопин. По его словам, некоторые его товарищи уже уехали в Донбасс на днях. Есть и такие, кто служит в армиях ЛНР и ДНР давно — по несколько лет.

Ранее руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай объявил о мобилизации российских добровольцев и призвал их встать «на защиту русских людей». Бородай заявлял, что готов сам отправиться в Донбасс, как только в этом возникнет необходимость. По его словам, общая численность Союза добровольцев Донбасса на сегодня — порядка 16 тысяч человек (часть из них постоянно находится на территории ЛДНР).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Союз добровольцев Донбасса на Урале приступил к формированию боевого подразделения, готового при необходимости к отправке в Донецкую или Луганскую республику. Об этом сообщил глава Уральского отделения СДД Максим Хлопин. «Мы сейчас формируем резерв из числа желающих быть добровольцами», — заявил Хлопин. По его словам, некоторые его товарищи уже уехали в Донбасс на днях. Есть и такие, кто служит в армиях ЛНР и ДНР давно — по несколько лет. Ранее руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай объявил о мобилизации российских добровольцев и призвал их встать «на защиту русских людей». Бородай заявлял, что готов сам отправиться в Донбасс, как только в этом возникнет необходимость. По его словам, общая численность Союза добровольцев Донбасса на сегодня — порядка 16 тысяч человек (часть из них постоянно находится на территории ЛДНР).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...