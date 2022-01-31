Лидер добровольцев РФ в Донбассе: на войне будут внештатники НАТО

Депутат Госдумы РФ Бородай уверен, что 16 000 россиян сольются с силовиками ДНР и ЛНР

31 января 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Большая часть добровольцев в России ожидает активной фазы противостояния для выезда в Донбасс Фото: Андрей Гусельников © URA.RU статья из сюжета Война на Украине Российские добровольцы, которые прибыли в Донбасс в конце 2021 года, будут противостоять внештатным подразделениям НАТО и наемникам. Пополнение рядов вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик планируется после того, как начнется активная фаза противостояния, а ветераны боевых действий в большинстве своем восстановятся после «омикрона». Об этом URA.RU сообщил глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД), депутат Госдумы РФ Александр Бородай. О том, на что рассчитывают члены крупнейшей российской организации, помогающей ЛНР и ДНР — в интервью агентства. Численный состав Союза добровольцев Донбасса — 16 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Александр Юрьевич, планируют ли члены Союза выезжать в Донбасс и когда? — Я и все мое окружение собираемся туда отправиться, как только возникнет непосредственная необходимость в этом. Какая-то часть добровольцев уже находится там, какая-то часть — заранее вернулась туда. Сколько — я говорить не могу. Численный состав союза хорошо известен — 16 тысяч человек. Правда, значительная часть этих людей постоянно проживает на территории Донецкой республики. — Вы сами когда поедете? — Когда я поеду —, конечно, не скажу. — Какие цели у тех добровольцев, кто едет в ДНР и ЛНР? Отличаются ли они? — Цели у членов Союза существенно не отличаются. Задача русских патриотов и членов союза — защита русских людей и интересов русского народа и государства. Точка. Есть и вторичные задачи, которые вытекают исходя из этой цели, как например, противостояние каким-то внешним силам (НАТО, Украина или еще кто-то). Но в целом для нас нет никакой разницы. Мы понимаем, что даже самый последний украинский добробат (добровольческий батальон — прим. ред.), будучи набранным на деньги какого-нибудь украинского олигарха [типа] Коломойского, это в конечном счете и есть подразделение НАТО, только внештатное. Вооружением и помощью добровольцам будут заниматься власти Донецкой и Луганской независимых республик Фото: Карина Ванеш © URA.RU — В каком состоянии сейчас находятся члены Союза? Сколько среди них не готовы ехать на Донбасс и «отстаивать интересы русского народа и государства»? — В целом у нас в Союзе стоит единодушие. Но сейчас, конечно, не все 16 тысяч человек в состоянии единовременно взять и выдвинуться туда, потому что у людей есть разные проблемы. Чем больше проходит времени с 2014 года, тем большее число бойцов просто не в состоянии принимать участие в активных действиях. Кто-то, естественно, поехать не сможет, просто потому что, например, прошло восемь лет и человек просто постарел. Добровольцы [и так] были людьми немолодыми, прошедшими до этого какие-то войны, из числа тех, в которых Россия принимала участие в конце XX — начале XXI века. Часть из них могла утратить физические кондиции. У кого-то проявились болячки, связанные с теми же самыми ранениями. Таких людей немало. Ну и другая причина — надо поправиться от омикрона. Есть достаточное число членов Союза, которым нужно восстановиться от коронавируса. Союз добровольцев Донбасса, понятно, что это мобилизационная организация, но она все же общественная, а не государственная. Поэтому мы все эти годы не в состоянии держать в одинаковом боеспособном состоянии всех своих членов. Люди сами принимают решение. Бородай отметил, что война на Донбассе в течение последних восьми лет ведется не столько техникой, сколько людьми Фото: Андрей Гусельников © URA.RU — Ходят слухи о работе ЧВК (частные военные компании, — прим. ред.) на территории ДНР и ЛНР… — Что это за чушь? Кто может рассказывать про какую-то ЧВК на Донбассе? Я слышал рассуждения лишь одного идиота. Его зовут Игорь Иванович Стрелков. По крайней мере он так себя называет, потому что его настоящая фамилия Гиркин. Видимо, смущается своей фамилии <…>, а он — русский патриот. Он несет всякую чепуху и обсуждает все, что несут блогеры. — Но ведь война — дорогое дело. Откуда у добровольцев деньги на амуницию и проезд? — Почему это затратное дело? Разве вам не о чем не говорит пример 2014 года? Тогда добровольцы самостоятельно двигались на Донбасс, будучи совсем не организованной силой. Тогда не было Союза добровольцев Донбасса и какой-то другой организующей силы. При этом добровольцы шли туда тысячами и как-то воевали. Новость по теме Глава ЛНР: среди сотен инструкторов НАТО на Украине есть наемники Есть власти республики, которые готовы принять добровольцев, которые тем более уже служил в [местных] вооруженных силах. В случае военной угрозы они, конечно, примут в ряды своих вооруженных силовых структур. Тем более, что связи есть и они не утрачены. Союз добровольцев давно существует и члены Союза являются высокопоставленными силовиками ДНР и ЛНР. А страшные расходы, которые добровольцы должны на себе тянуть, вы себе придумали. — Есть мнение, что современный мир настолько технологичен, что физическое присутствие даже 16 тысяч бойцов на территории боевых действий не столь необходимо, как даже 10-15 лет назад. Что вы скажете? — Война на Донбассе все это время ведется не роботами, и не столько техникой, а людьми. Как видите, наш актуальный противник, который продолжает вести войну и стрелять — это тоже крупномасштабная группировка вооруженных сил Украины, насчитывающая более 120 тысяч человек. То есть все боеспособные «украинские» силы собраны в районе линии боевого соприкосновения на Донбассе. О чем тогда речь может идти? Со всех сторон люди. Именно они будут решать исход противостояния. Если начнется Третья Мировая война, то будут, конечно, другие расклады. Но люди тоже понадобятся в какой-то момент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские добровольцы, которые прибыли в Донбасс в конце 2021 года, будут противостоять внештатным подразделениям НАТО и наемникам. Пополнение рядов вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик планируется после того, как начнется активная фаза противостояния, а ветераны боевых действий в большинстве своем восстановятся после «омикрона». Об этом URA.RU сообщил глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД), депутат Госдумы РФ Александр Бородай. О том, на что рассчитывают члены крупнейшей российской организации, помогающей ЛНР и ДНР — в интервью агентства. — Александр Юрьевич, планируют ли члены Союза выезжать в Донбасс и когда? — Я и все мое окружение собираемся туда отправиться, как только возникнет непосредственная необходимость в этом. Какая-то часть добровольцев уже находится там, какая-то часть — заранее вернулась туда. Сколько — я говорить не могу. Численный состав союза хорошо известен — 16 тысяч человек. Правда, значительная часть этих людей постоянно проживает на территории Донецкой республики. — Вы сами когда поедете? — Когда я поеду —, конечно, не скажу. — Какие цели у тех добровольцев, кто едет в ДНР и ЛНР? Отличаются ли они? — Цели у членов Союза существенно не отличаются. Задача русских патриотов и членов союза — защита русских людей и интересов русского народа и государства. Точка. Есть и вторичные задачи, которые вытекают исходя из этой цели, как например, противостояние каким-то внешним силам (НАТО, Украина или еще кто-то). Но в целом для нас нет никакой разницы. Мы понимаем, что даже самый последний украинский добробат (добровольческий батальон — прим. ред.), будучи набранным на деньги какого-нибудь украинского олигарха [типа] Коломойского, это в конечном счете и есть подразделение НАТО, только внештатное. — В каком состоянии сейчас находятся члены Союза? Сколько среди них не готовы ехать на Донбасс и «отстаивать интересы русского народа и государства»? — В целом у нас в Союзе стоит единодушие. Но сейчас, конечно, не все 16 тысяч человек в состоянии единовременно взять и выдвинуться туда, потому что у людей есть разные проблемы. Чем больше проходит времени с 2014 года, тем большее число бойцов просто не в состоянии принимать участие в активных действиях. Кто-то, естественно, поехать не сможет, просто потому что, например, прошло восемь лет и человек просто постарел. Добровольцы [и так] были людьми немолодыми, прошедшими до этого какие-то войны, из числа тех, в которых Россия принимала участие в конце XX — начале XXI века. Часть из них могла утратить физические кондиции. У кого-то проявились болячки, связанные с теми же самыми ранениями. Таких людей немало. Ну и другая причина — надо поправиться от омикрона. Есть достаточное число членов Союза, которым нужно восстановиться от коронавируса. Союз добровольцев Донбасса, понятно, что это мобилизационная организация, но она все же общественная, а не государственная. Поэтому мы все эти годы не в состоянии держать в одинаковом боеспособном состоянии всех своих членов. Люди сами принимают решение. — Ходят слухи о работе ЧВК (частные военные компании, — прим. ред.) на территории ДНР и ЛНР… — Что это за чушь? Кто может рассказывать про какую-то ЧВК на Донбассе? Я слышал рассуждения лишь одного идиота. Его зовут Игорь Иванович Стрелков. По крайней мере он так себя называет, потому что его настоящая фамилия Гиркин. Видимо, смущается своей фамилии <…>, а он — русский патриот. Он несет всякую чепуху и обсуждает все, что несут блогеры. — Но ведь война — дорогое дело. Откуда у добровольцев деньги на амуницию и проезд? — Почему это затратное дело? Разве вам не о чем не говорит пример 2014 года? Тогда добровольцы самостоятельно двигались на Донбасс, будучи совсем не организованной силой. Тогда не было Союза добровольцев Донбасса и какой-то другой организующей силы. При этом добровольцы шли туда тысячами и как-то воевали. Есть власти республики, которые готовы принять добровольцев, которые тем более уже служил в [местных] вооруженных силах. В случае военной угрозы они, конечно, примут в ряды своих вооруженных силовых структур. Тем более, что связи есть и они не утрачены. Союз добровольцев давно существует и члены Союза являются высокопоставленными силовиками ДНР и ЛНР. А страшные расходы, которые добровольцы должны на себе тянуть, вы себе придумали. — Есть мнение, что современный мир настолько технологичен, что физическое присутствие даже 16 тысяч бойцов на территории боевых действий не столь необходимо, как даже 10-15 лет назад. Что вы скажете? — Война на Донбассе все это время ведется не роботами, и не столько техникой, а людьми. Как видите, наш актуальный противник, который продолжает вести войну и стрелять — это тоже крупномасштабная группировка вооруженных сил Украины, насчитывающая более 120 тысяч человек. То есть все боеспособные «украинские» силы собраны в районе линии боевого соприкосновения на Донбассе. О чем тогда речь может идти? Со всех сторон люди. Именно они будут решать исход противостояния. Если начнется Третья Мировая война, то будут, конечно, другие расклады. Но люди тоже понадобятся в какой-то момент.