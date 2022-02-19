Пермские власти хотят отдать свой актив под пивзавод

Индустриальный парк в Перми может стать пивзаводом Фото: Размик Закарян © URA.RU

Кировский «Вятич» ведет переговоры по строительству пивзавода на площадке индустриального парка в Перми (ул. Энергетиков, 50). Об этом сообщается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о внесении поправок в бюджет. Документ размещен на официальном портале заксобрания.

«В настоящее время существует несколько вариантов развития имущественного комплекса, принадлежащего АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков»: приватизация акций общества с торгов, создание единого логистического складского центра в отрасли культуры, строительство завода по производству пива, инициатор АО «Вятич», — говорится в документе за подписью замминистра промышленности и торговли Елены Дегтяревой.

Генеральный директор АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков» Илья Шулькин подтвердил, что сейчас идут переговоры с «Вятичем», но соглашение не достигнуто. «Варианты рассматриваются разные, решение может принять только собственник», — заявил Шулькин.

Индустриальный парк сегодня размещается на месте бывшей муниципальной автобазы. В 2019 году администрация Перми безвозмездно передала актив краевым властям под размещение парка. В конце 2021 года федеральный минпромторг поддержал заявку Перми на создание индустриального парка. Но еще в ноябре 2021 года правительство включило объект в план приватизации. В январе этого года сообщалось, что здесь может разместиться склад театрального реквизита для пермских театров.

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