Пермский депутат рассказал о самом дорогом подарке

Председатель комитета по инфраструктуре заксобрания Антон Удальев рассказал, какой самый ценный подарок он получил ко Дню защитника Отечества. В беседе с корреспондентом URA.RU депутат поделился, что наиболее дорогой для него стала открытка от дочери.
«Много всего дарили, конечно. Но я больше всего запомнил открытку, которую мне сделала дочь Лиза», — рассказал Удальев.
Он подчеркнул, что запомнил ее не потому, что ребенок первый раз сделал подарок своими руками. Ему важно, что накануне праздника дочь сама, без напоминания со стороны взрослых, села делать презент. «Для меня это означает наступление осознанности. И у Лизы, которой тогда было 2 года и 9 месяцев, такой процесс взросления выпал как раз на 23 февраля», — отметил депутат.
Председатель комитета по инфраструктуре заксобрания Антон Удальев рассказал, какой самый ценный подарок он получил ко Дню защитника Отечества. В беседе с корреспондентом URA.RU депутат поделился, что наиболее дорогой для него стала открытка от дочери. «Много всего дарили, конечно. Но я больше всего запомнил открытку, которую мне сделала дочь Лиза», — рассказал Удальев. Он подчеркнул, что запомнил ее не потому, что ребенок первый раз сделал подарок своими руками. Ему важно, что накануне праздника дочь сама, без напоминания со стороны взрослых, села делать презент. «Для меня это означает наступление осознанности. И у Лизы, которой тогда было 2 года и 9 месяцев, такой процесс взросления выпал как раз на 23 февраля», — отметил депутат.