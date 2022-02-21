Вирусологи заявили об особом COVID-иммунитете у части россиян

22 февраля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

У малой части россиян есть особый иммунитет к COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россияне, не болевшие COVID-19, ранее могли перенести инфекцию, вызванную другим коронавирусом, что дало перекрестный иммунитет, который защищает в нынешнюю пандемию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков. «Таких людей очень немного, но они есть. Непонятно, почему они не заболевают. Возможно, они когда-то переносили другую коронавирусную инфекцию, которая дала перекрестный иммунитет и невосприимчивость. Вообще, этот вопрос неизвестен, но, с другой стороны, очень многие люди перенесли инфекцию бессимптомно», — сказал Петр Чумаков. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с корреспондентом агентства предположил, что ни разу не болевшие люди имеют специфический иммунитет. «Не исключено, что какая-то часть людей имеют такой иммунитет. Снижено количество рецепторов, возможно, или еще какие-то механизмы, которые мы точно не знаем. Возможно, что человек естественно устойчив к вирусу, и требуется большая доза вируса, чтобы он заболел», — ответил собеседник URA.RU. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне, не болевшие COVID-19, ранее могли перенести инфекцию, вызванную другим коронавирусом, что дало перекрестный иммунитет, который защищает в нынешнюю пандемию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков. «Таких людей очень немного, но они есть. Непонятно, почему они не заболевают. Возможно, они когда-то переносили другую коронавирусную инфекцию, которая дала перекрестный иммунитет и невосприимчивость. Вообще, этот вопрос неизвестен, но, с другой стороны, очень многие люди перенесли инфекцию бессимптомно», — сказал Петр Чумаков. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с корреспондентом агентства предположил, что ни разу не болевшие люди имеют специфический иммунитет. «Не исключено, что какая-то часть людей имеют такой иммунитет. Снижено количество рецепторов, возможно, или еще какие-то механизмы, которые мы точно не знаем. Возможно, что человек естественно устойчив к вирусу, и требуется большая доза вируса, чтобы он заболел», — ответил собеседник URA.RU.