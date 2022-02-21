Отоларинголог Лесков рассказал про запаха гари после коронавируса

22 февраля 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

При COVID-19 поражаются эпителии слизистой оболочки носа Фото: Иван Кабанов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Переболевшие COVID-19 могут начать ощущать запахи гари. Связано это с долгим процессом восстановления слизистой оболочки носа после полной потери обоняния. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. «При коронавирусной инфекции поражаются не нейроны, а поддерживающие эпителии слизистой оболочки носа и мы проходим через аносмию (потеря обоняния — прим. URA.RU) или паросмию (искаженное восприятие ароматов), когда человек чувствует не только запах гари, но и всякой гадости. Это объясняется длительным восстановлением поддерживающего эпителия, так как легче и быстрее всего это происходит в областях, ответственных за восприятие именно неприятных запахов», — объяснил Иван Лесков. Врач добавил, что возникшие ощущение «запаха гари» могут быть связаны и с нарушениями сосудов. «Коронавирус так или иначе сопровождается проблемами, связанными с нервной системы, какими-то сосудистыми нарушениями, а также психическими, то есть какими-то депрессиями, для которых тоже характерны паросмии. И первое, что нужно сделать, это обратиться к отоларингологу для исключения каких-то сопутствующих проблем, таких, как синуситы. В-вторых, если проблема затянулась, нужно пойти к неврологу, чтобы исключить какие-то когнитивные проблемы, то есть депрессии или аналогичные расстройства», — подчеркнул Лесков. В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что паросмия стала выявляться у переболевших COVID-19 с начала пандемии. «Это было с самого начала пандемии, мы обращали внимание на гипосмию (снижение обоняния), аносмию и паросмию. Восстановление у большинства людей происходит в течение 6-12 месяцев, но есть небольшой процент, у которых проблемы сохраняются и через полгода», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переболевшие COVID-19 могут начать ощущать запахи гари. Связано это с долгим процессом восстановления слизистой оболочки носа после полной потери обоняния. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. «При коронавирусной инфекции поражаются не нейроны, а поддерживающие эпителии слизистой оболочки носа и мы проходим через аносмию (потеря обоняния — прим. URA.RU) или паросмию (искаженное восприятие ароматов), когда человек чувствует не только запах гари, но и всякой гадости. Это объясняется длительным восстановлением поддерживающего эпителия, так как легче и быстрее всего это происходит в областях, ответственных за восприятие именно неприятных запахов», — объяснил Иван Лесков. Врач добавил, что возникшие ощущение «запаха гари» могут быть связаны и с нарушениями сосудов. «Коронавирус так или иначе сопровождается проблемами, связанными с нервной системы, какими-то сосудистыми нарушениями, а также психическими, то есть какими-то депрессиями, для которых тоже характерны паросмии. И первое, что нужно сделать, это обратиться к отоларингологу для исключения каких-то сопутствующих проблем, таких, как синуситы. В-вторых, если проблема затянулась, нужно пойти к неврологу, чтобы исключить какие-то когнитивные проблемы, то есть депрессии или аналогичные расстройства», — подчеркнул Лесков. В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что паросмия стала выявляться у переболевших COVID-19 с начала пандемии. «Это было с самого начала пандемии, мы обращали внимание на гипосмию (снижение обоняния), аносмию и паросмию. Восстановление у большинства людей происходит в течение 6-12 месяцев, но есть небольшой процент, у которых проблемы сохраняются и через полгода», — заявил он.