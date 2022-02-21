21 февраля 2022

Сербия: признание ЛНР и ДНР подрывает безопасность во всем мире. «Меняется мировой порядок»

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, путин на экране
Решение Путина влияет на обстановку во всем мире, заявил Вучич Фото:
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Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской республик ставит под угрозу безопасность во всем мире. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала RTV Pink.

«Это (решение — прим. URA.RU) разрушает всю мировую архитектуру безопасности, (как — прим. URA.RU) и политическую архитектуру безопасности. <…> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. <…> Меняется мировой порядок», — заявил

Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам.

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Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской республик ставит под угрозу безопасность во всем мире. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала RTV Pink. «Это (решение — прим. URA.RU) разрушает всю мировую архитектуру безопасности, (как — прим. URA.RU) и политическую архитектуру безопасности. <…> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. <…> Меняется мировой порядок», — заявил Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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