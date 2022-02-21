Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской республик ставит под угрозу безопасность во всем мире. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала RTV Pink.
«Это (решение — прим. URA.RU) разрушает всю мировую архитектуру безопасности, (как — прим. URA.RU) и политическую архитектуру безопасности. <…> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. <…> Меняется мировой порядок», — заявил
Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской республик ставит под угрозу безопасность во всем мире. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала RTV Pink. «Это (решение — прим. URA.RU) разрушает всю мировую архитектуру безопасности, (как — прим. URA.RU) и политическую архитектуру безопасности. <…> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. <…> Меняется мировой порядок», — заявил Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам.