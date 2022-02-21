Экс-депутат сменил партию, чтобы снова попасть в гордуму Кургана

В довыборах в гордуму Кургана будет участвовать экс-депутат Роман Кайгородов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший депутат гордумы Кургана от партии «Единая Россия» Роман Кайгородов будет представлять партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в довыборах в парламент муниципалитета. О выборе кандидата URA.RU сообщили в реготделении партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

«В субботу прошла региональная конференция социалистической политической партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“ в Курганской области. <…> Реготделение выдвинуло кандидатуру Кайгородова Романа Евгеньевича на довыборы в Курганскую городскую думу по пятому одномандатному округу», — указано в сообщении.

В октябре 2021 года гордума по представлению прокурора досрочно лишила Кайгородова мандата. Тогда он не указал в декларации доход, полученный им от трудовой деятельности и продажи автомобиля и то, что является учредителем ООО.

Помимо Кайгородова на место в гордуме будут претендовать замдиректора гимназии №47 Татьяна Кравец (ЕР) и помощник депутата облдумы Игорь Гатаулин (КПРФ). Они будут участвовать в довыборах на место, которое освободилось в июле 2021 года, когда экс-депутат Роман Сергеечев добровольно сдал мандат и вышел из «Единой России». До этого в том же месяце Сергеечев участвовал в выборах мэра Кургана. Он набрал на два голоса больше, чем его соперница Елена Ситникова, но этого не хватало для победы. На повторном голосовании победила Ситникова.

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