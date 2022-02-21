Родители одноклассников написали на девочку встречное заявление (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Копейска (Челябинская область) пожаловалась, что ее дочь избили одноклассники, после чего оставили девочку на снегу. По словам матери, руководство школы №43 пытается замять инцидент.

«В поселке Кадровик во дворе школы №43 одноклассники избили мою дочь. Она восемь минут лежала без сознания. Потом ее растормошила учительница и отправила ее домой, не вызвав скорую», — написала женщина в паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

Женщина считает, что принимавшие в избиении ее дочери одноклассники избегнут наказания. Родители мальчиков написали на избитую девочку встречное заявление, якобы девочка сама избила одного из одноклассников. В школе URA.RU заявили, что директора нет на месте и он сможет прокомментировать ситуацию позже.