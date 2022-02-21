21 февраля 2022

Архитекторы показали проект трех башен УГМК в Екатеринбурге. Фото

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Открытие гостинницы Hyatt Place. Екатеринбург, отель хайатт, хайат, hyatt place
«Стражей Урала» построят недалеко от гостиницы Hyatt Place Фото:

Проектная фирма «Архстройпроект-А» опубликовала обновленный проект трех башен «Стражи Урала» в Екатеринбурге. Постройкой небоскребов будет заниматься «УГМК-Застройщик». Об этом «Архстройпроект-А» сообщил в своем instagram-аккаунте.

На фото, которое выставила проектная фирма видно, что комплекс «Стражи Урала» будет состоять из трех башен и общественного центра. Изначально планировалось, что комплекс будет состоять из двух высоток.

Корреспондент обратился за комментарием в проектную фирму «Архстройпроект-А». На звонок никто не ответил.

Проект «Стражей Урала» впервые начали обсуждать в 2006 году. Планировалось, что работы по возведению закончатся в 2011 году, но в 2009 проект заморозили. Сам комплекс должен расположиться в районе Центрального стадиона.

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Проектная фирма «Архстройпроект-А» опубликовала обновленный проект трех башен «Стражи Урала» в Екатеринбурге. Постройкой небоскребов будет заниматься «УГМК-Застройщик». Об этом «Архстройпроект-А» сообщил в своем instagram-аккаунте. На фото, которое выставила проектная фирма видно, что комплекс «Стражи Урала» будет состоять из трех башен и общественного центра. Изначально планировалось, что комплекс будет состоять из двух высоток. Корреспондент обратился за комментарием в проектную фирму «Архстройпроект-А». На звонок никто не ответил. Проект «Стражей Урала» впервые начали обсуждать в 2006 году. Планировалось, что работы по возведению закончатся в 2011 году, но в 2009 проект заморозили. Сам комплекс должен расположиться в районе Центрального стадиона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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