«Стражей Урала» построят недалеко от гостиницы Hyatt Place Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проектная фирма «Архстройпроект-А» опубликовала обновленный проект трех башен «Стражи Урала» в Екатеринбурге. Постройкой небоскребов будет заниматься «УГМК-Застройщик». Об этом «Архстройпроект-А» сообщил в своем instagram-аккаунте.

На фото, которое выставила проектная фирма видно, что комплекс «Стражи Урала» будет состоять из трех башен и общественного центра. Изначально планировалось, что комплекс будет состоять из двух высоток.

Корреспондент обратился за комментарием в проектную фирму «Архстройпроект-А». На звонок никто не ответил.

Проект «Стражей Урала» впервые начали обсуждать в 2006 году. Планировалось, что работы по возведению закончатся в 2011 году, но в 2009 проект заморозили. Сам комплекс должен расположиться в районе Центрального стадиона.

«Архстройпроект-А» в своем instagram-аккаунте