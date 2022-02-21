В ХМАО за крупную взятку будут судить экс-главу ПФР

Он получил более пяти миллионов рублей в качестве взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-начальника управления пенсионного фонда Российской Федерации в Нижневартовске Юрия Гончарука будут судить за получение взяток в размере более пяти миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления Пенсионного фонда РФ в г. Нижневартовске. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — рассказали в пресс-службе.

В СУ СРК по ХМАО журналисту агентства сообщили, что по данным следствия, Гончарук в марте 2015 года получил от директора ООО «Нефтесервис» Екатерины Симаковой взятку в размере 3 миллионов рублей за снижение с 40% до 20% санкций за неуплату страховых взносов в размере свыше 67 миллионов рублей. Обвиняемый поспособствовал снижению штрафов для общества с 26 миллионов до 13 миллионов рублей.

Также с декабря по июнь 2016 Гончарук получил от Симаковой 2,4 миллиона рублей за покровительство в коммерческой деятельности предприятия. В дальнейшем он обещал не проводить проверок в отношении юридического лица. Обвиняемый вину не признал, ему грозит до до 15 лет тюрьмы со штрафом.

Ранее URA.RU сообщало, что жительницу ХМАО поймали в Сочи за подкуп экс-главы ПФР. Симакова помимо взятки подозревается в уклонении от налогов на сумму в 590 млн рублей (в этом году в бюджет деньги были возвращены). По версии следствия, предпринимательница в период с января 2015 по декабрь 2017 года предоставляла в ИФНС декларации по налогу на добавленную стоимость с заведомо недостоверными сведениями.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам