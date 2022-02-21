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В Челябинске готовится к открытию новый торговый комплекс. Фото

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Объекты ШОС и БРИКС 2020. Челябинск
«Таганай» строился к саммитам ШОС и БРИКС Фото:
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Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

В Челябинске на улице Труда,181 готовится к открытию торгово-развлекательный комплекс «Таганай». Открытие ТРК состоится 3 марта, сообщается на официальном сайте комплекса.

«Комплекс „Таганай“ — станет одним из крупнейших ТРК города, с отличительной особенностью — трансформируемым киноконцертным залом, вмещающим 2 500 посетителей. Открытие 3 марта 2022 года», — говорится в сообщении на официальном сайте ТРК «Таганай».

Торговый комплекс имеет площадь 56 тысяч квадратных метров, а также парковку на 1300 мест. В здании находятся концертный зал, магазины, кафе и выставочные залы. Выгодное месторасположение обеспечит комплексу высокую проходимость.

ТРК «Таганай» строил бизнесмен Алексей Наговицын в качестве основной площадки мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться летом 2020 года. Из-за пандемии коронавируса саммиты отменили. Пандемия также повлияла на сроки строительства объекта.

Объекты ШОС и БРИКС 2020. Челябинск
ТРК «Таганай» откроется 3 марта 2022 года
Фото:

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В Челябинске на улице Труда,181 готовится к открытию торгово-развлекательный комплекс «Таганай». Открытие ТРК состоится 3 марта, сообщается на официальном сайте комплекса. «Комплекс „Таганай“ — станет одним из крупнейших ТРК города, с отличительной особенностью — трансформируемым киноконцертным залом, вмещающим 2 500 посетителей. Открытие 3 марта 2022 года», — говорится в сообщении на официальном сайте ТРК «Таганай». Торговый комплекс имеет площадь 56 тысяч квадратных метров, а также парковку на 1300 мест. В здании находятся концертный зал, магазины, кафе и выставочные залы. Выгодное месторасположение обеспечит комплексу высокую проходимость. ТРК «Таганай» строил бизнесмен Алексей Наговицын в качестве основной площадки мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться летом 2020 года. Из-за пандемии коронавируса саммиты отменили. Пандемия также повлияла на сроки строительства объекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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