«Таганай» строился к саммитам ШОС и БРИКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

В Челябинске на улице Труда,181 готовится к открытию торгово-развлекательный комплекс «Таганай». Открытие ТРК состоится 3 марта, сообщается на официальном сайте комплекса.

«Комплекс „Таганай“ — станет одним из крупнейших ТРК города, с отличительной особенностью — трансформируемым киноконцертным залом, вмещающим 2 500 посетителей. Открытие 3 марта 2022 года», — говорится в сообщении на официальном сайте ТРК «Таганай».

Торговый комплекс имеет площадь 56 тысяч квадратных метров, а также парковку на 1300 мест. В здании находятся концертный зал, магазины, кафе и выставочные залы. Выгодное месторасположение обеспечит комплексу высокую проходимость.

ТРК «Таганай» строил бизнесмен Алексей Наговицын в качестве основной площадки мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться летом 2020 года. Из-за пандемии коронавируса саммиты отменили. Пандемия также повлияла на сроки строительства объекта.

ТРК «Таганай» откроется 3 марта 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU