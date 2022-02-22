Глава ДНР призвал на военную службу всех мужчин старше 18 лет

После комиссий призывников направляют служить в Народную милицию ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995—2004 годов рождения, не прибывающих в запасе. Документ опубликован на сайте главы республики. Кроме того, в добровольном порядке призываются на службу все мужчины старше 55 лет.

«Постановляю осуществить призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995—2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу», — говорится в указе. Сообщается, что после прохождения комиссий призывники будут направлены в резерв командования Народной милиции ДНР.

Отдельным указом Пушилин призвал на службу в добровольном порядке всех мужчин старше 55 лет. «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола старше 55 влет в добровольном порядке», — сказано в документе.

Ранее Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации. В своем обращении он также призвал жителей, пребывающих в запасе, явиться в военные комиссариаты. Корреспондент URA.RU сообщал, что Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик стали силой забирать молодых людей на фронт. По его словам, мужчин скручивают на улице и увозят в неизвестном направлении.