В ДНР и ЛНР военные силой забирают жителей на войну

21 февраля 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Народная полиция в Донбассе заставляет молодых людей идти на фронт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик стали силой собирать молодых людей на фронт. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который в данный момент находится в Донбассе. По его словам, мужчин скручивают на улице и увозят в неизвестном направлении. «В Донецке в районе вокзала происходит мобилизация. Народная милиция забирает молодых людей с улиц с целью призыва», — рассказал корреспондент URA.RU. Читатель агентства рассказал, что такая же ситуация происходит и в Луганской республике. «Сын знакового живет в Луганске. Он сейчас сидит дома, только что позвонил родителям. На улице военные хватают мужчин призывного возраста, пакуют и увозят», — сообщает он. Журналист агентства рассказал, что военный комиссариат самопровозглашенной Донецкой народной республики на фоне возможной украинской агрессии начал рассылать всем жителям региона СМС с призывом для мужчин к защите своего дома и отечества. Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. По его словам, ВС Украины может напасть на Донбасс совершенно в любой момент. Генсек ОДКБ Станислав Зась допустил отправку миротворцев на Украину. Глава ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о всеобщей мобилизации, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик стали силой собирать молодых людей на фронт. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который в данный момент находится в Донбассе. По его словам, мужчин скручивают на улице и увозят в неизвестном направлении. «В Донецке в районе вокзала происходит мобилизация. Народная милиция забирает молодых людей с улиц с целью призыва», — рассказал корреспондент URA.RU. Читатель агентства рассказал, что такая же ситуация происходит и в Луганской республике. «Сын знакового живет в Луганске. Он сейчас сидит дома, только что позвонил родителям. На улице военные хватают мужчин призывного возраста, пакуют и увозят», — сообщает он. Журналист агентства рассказал, что военный комиссариат самопровозглашенной Донецкой народной республики на фоне возможной украинской агрессии начал рассылать всем жителям региона СМС с призывом для мужчин к защите своего дома и отечества. Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. По его словам, ВС Украины может напасть на Донбасс совершенно в любой момент. Генсек ОДКБ Станислав Зась допустил отправку миротворцев на Украину. Глава ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о всеобщей мобилизации, передает RT.