ФСБ задержала курганцев, которые проводили фальшивые экзамены

Курганцев обвиняют в том, что они проводили фиктивные экзамены по русскому языку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ФСБ задержали жителей Кургана, которые проводили для мигрантов фальшивые экзамены по русскому языку, чтобы те смогли устроиться на работу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«УФСБ России по Курганской области выявила факты незаконного сбыта иностранным гражданам государственных сертификатов о владении русским языком без фактического проведения комплексного экзамена. Данный документ необходим мигрантам для трудоустройства, получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства», — рассказали в пресс-службе.

По данным ФСБ, двое горожан провели для мигрантов фальшивые экзамены по русскому языку. Иностранцам заранее выдавали ответы на вопросы. Далее мигранты заучивали ответы. При этом, они не знали русский язык даже на минимальном уровне. После этого обвиняемые выполняли письменную часть экзамена и отправляли результаты в вузы, чтобы получить для мигрантов государственные сертификаты.

В ФСБ отметили, что удалось найти трех иностранцев, которые получили фиктивные сертификаты. Курганцев обвиняют в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

В 2020 году в Кургане ликвидировали преступную группу из десяти человек, участников которой обвинили в том же преступлении. Тогда оперативники выявили 120 иностранцев, которые на основании поддельных сертификатов получили патенты на работу, разрешение на временное проживание, виды на жительство, гражданство РФ.

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