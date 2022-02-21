Жена курганского сенатора Муратова заняла новый пост

На средства предприятий, ранее принадлежавших сенатору Сергею Муратову, в Кургане построен Троицкий храм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Супруга сенатора от Курганской области Сергея Муратова — Светлана Муратова — возглавила попечительский совет Курганского Союза православных женщин (СПЖ). Об этом говорится на сайте курганской епархии.

«Для материальной поддержки планируемых мероприятий был избран попечительский совет во главе со Светланой Анатольевной Муратовой», — написано в релизе. Также Муратова является заместителем председателя союза.

Одним из главных направлений работы региональной организации является просвещение. Союз планирует заниматься делами милосердия и благотворительности. Намечено несколько направлений: шефство над многодетными нуждающимися семьями, выезды в исправительные учреждения со спектаклями и концертами, благотворительная помощь социальным учреждениям.

На встрече были также приняты в ряды союза новые участницы. Заявление о вступлении в СПЖ написали пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Курганской области Светлана Хомко, директор музея истории города Кургана Татьяна Васильева, директор Учебно-методического центра по художественному образованию Лариса Бегма, и. о. директора Курганского Центра социальной помощи семье и детям Ольга Мищенко.

URA.RU писало, что депутат Курганской облдумы Ольга Баланчук возглавила реготделение международной общественной организации «Союз православных женщин». На сайте Союза указано, что одна из его целей — формирование негативного общественного отношения к абортам.

Ранее супруга Муратова, которая является предпринимателем, задекларировала доход 247,9 млн рублей по итогам 2020 года (за 2019 год — 56,5 млн рублей). Ей принадлежат два земельных участка, один из них для производственных нужд, жилой дом (35,4 кв. м), жилое здание (442,9 кв. м), четыре квартиры, машиноместо и иное недвижимое имущество.

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