Текслер возглавил челябинский штаб по приему беженцев с Донбасса

Алексей Текслер лично будет координировать прием беженцев с Донбасса Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Челябинский губернатор Алексей Текслер возглавил региональный штаб по приему беженцев из Донбасса. Об этом она заявил 22 февраля на совещании с главами муниципалитетов.

«Если федеральный штаб пример решение направить к нам беженцев, мы должны быть готовы их принять. В муниципалитетах должны быть готовы пункты временного размещения. Уже организован областной штаб, который координирует все эти вопросы», — цитирует слова главы региона его пресс-служба.

В муниципалитетах организованы необходимые пункты временного размещения. Встреча людей и транспорт для беженцев будут организованы централизованно. Местным властям и минсоцу области поручено обеспечить прием и размещение беженцев, включая медосмотр и тестирование на COVID-19. Все расходы городов и районов будут полностью компенсированы бюджетом области, добавили также в пресс-службе.

На вокзалах и в аэропортах будет организовано информирование прибывающих. Кроме того, в ближайшее время начнет действовать горячая линия для беженцев.

Ранее областные власти сообщили о готовности разместить на Южном Урале 1200 человек из Луганской и Донецкой народных республик в составе семей. Также в регионе готовы принять 100 детей, оставшихся без попечения родителей. Для этих целей предполагается задействовать 21 пункт временного размещения.

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