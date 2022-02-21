Текслер возглавил челябинский штаб по приему беженцев с Донбасса

Челябинский губернатор Алексей Текслер возглавил региональный штаб по приему беженцев из Донбасса. Об этом она заявил 22 февраля на совещании с главами муниципалитетов.
«Если федеральный штаб пример решение направить к нам беженцев, мы должны быть готовы их принять. В муниципалитетах должны быть готовы пункты временного размещения. Уже организован областной штаб, который координирует все эти вопросы», — цитирует слова главы региона его пресс-служба.
В муниципалитетах организованы необходимые пункты временного размещения. Встреча людей и транспорт для беженцев будут организованы централизованно. Местным властям и минсоцу области поручено обеспечить прием и размещение беженцев, включая медосмотр и тестирование на COVID-19. Все расходы городов и районов будут полностью компенсированы бюджетом области, добавили также в пресс-службе.
На вокзалах и в аэропортах будет организовано информирование прибывающих. Кроме того, в ближайшее время начнет действовать горячая линия для беженцев.
Ранее областные власти сообщили о готовности разместить на Южном Урале 1200 человек из Луганской и Донецкой народных республик в составе семей. Также в регионе готовы принять 100 детей, оставшихся без попечения родителей. Для этих целей предполагается задействовать 21 пункт временного размещения.
Челябинский губернатор Алексей Текслер возглавил региональный штаб по приему беженцев из Донбасса. Об этом она заявил 22 февраля на совещании с главами муниципалитетов. «Если федеральный штаб пример решение направить к нам беженцев, мы должны быть готовы их принять. В муниципалитетах должны быть готовы пункты временного размещения. Уже организован областной штаб, который координирует все эти вопросы», — цитирует слова главы региона его пресс-служба. В муниципалитетах организованы необходимые пункты временного размещения. Встреча людей и транспорт для беженцев будут организованы централизованно. Местным властям и минсоцу области поручено обеспечить прием и размещение беженцев, включая медосмотр и тестирование на COVID-19. Все расходы городов и районов будут полностью компенсированы бюджетом области, добавили также в пресс-службе. На вокзалах и в аэропортах будет организовано информирование прибывающих. Кроме того, в ближайшее время начнет действовать горячая линия для беженцев. Ранее областные власти сообщили о готовности разместить на Южном Урале 1200 человек из Луганской и Донецкой народных республик в составе семей. Также в регионе готовы принять 100 детей, оставшихся без попечения родителей. Для этих целей предполагается задействовать 21 пункт временного размещения.