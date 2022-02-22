В соцсетях поспорили из-за признания Донбасса. «Помянем рубль»

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Ночной Донецк. ДНР, донбасс, донецк, банер
Пользователи соцсетей неоднозначно отнесли к признанию независимости ДНР и ЛНР Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

В социальных сетях разгорелся спор из-за признания президентом России Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных Республик. Часть комментаторов высказалась против такого решения и выразила беспокойство за судьбу российской экономики. Другие пользователи надеются, что признание независимости поможет восстановлению мира в республиках.

Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом российский лидер заявил по итогам заседания Совета Безопасности РФ. Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Принятие документа произошло в первом чтении. В документах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР появились и в базе Госдумы РФ.

Пользователи вспоминают сценарий 2014 года и боятся за экономику РФ
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В социальных сетях разгорелся спор из-за признания президентом России Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных Республик. Часть комментаторов высказалась против такого решения и выразила беспокойство за судьбу российской экономики. Другие пользователи надеются, что признание независимости поможет восстановлению мира в республиках. Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом российский лидер заявил по итогам заседания Совета Безопасности РФ. Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Принятие документа произошло в первом чтении. В документах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР появились и в базе Госдумы РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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