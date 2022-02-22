В социальных сетях разгорелся спор из-за признания президентом России Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных Республик. Часть комментаторов высказалась против такого решения и выразила беспокойство за судьбу российской экономики. Другие пользователи надеются, что признание независимости поможет восстановлению мира в республиках.
Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом российский лидер заявил по итогам заседания Совета Безопасности РФ. Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Принятие документа произошло в первом чтении. В документах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР появились и в базе Госдумы РФ.
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В социальных сетях разгорелся спор из-за признания президентом России Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных Республик. Часть комментаторов высказалась против такого решения и выразила беспокойство за судьбу российской экономики. Другие пользователи надеются, что признание независимости поможет восстановлению мира в республиках. Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом российский лидер заявил по итогам заседания Совета Безопасности РФ. Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Принятие документа произошло в первом чтении. В документах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР появились и в базе Госдумы РФ.