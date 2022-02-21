Сроки наказания подозреваемым суд определит позднее Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Суд присяжных 22 февраля вынес вердикт в отношении трех человек, обвиненных в причастности к убийству тюменского бизнесмена Вадима Шушанова. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Ранее за это же преступление был осужден бывший бизнес-партнер убитого Алексей Щепелин.

«Андрея Давыдова присяжные признали виновным в укрывательстве убийства, совершенного Щепелиным (ст. 316 УК РФ). Но оправдали в самом убийстве и самоуправных действиях в отношении Шушанова, совершенных с угрозой применения насилия», — рассказали в ведомстве

По информации суда, Дмитрия Иванова присяжные оправдали полностью в пособничестве в убийстве и в пособничестве самоуправным действиям, совершенным с угрозой применения насилия. Алена Яковлева оправдана в пособничестве в убийстве и в пособничестве самоуправным действиям. Но присяжные признали ее виновной в мошенничестве при получении выплат (ч.3 ст. 159 УК РФ). «За то, что она представила в управление пенсионного фонда свидетельство о смерти Щепелина, достоверно зная, что он жив. И в период с апреля 2017 по август 2020 гг. получала на двоих детей пенсии по случаю потери кормильца. Всего гражданка получила 856 689 рублей, что является крупным размером», — добавили в пресс-службе.

Шушанов пропал в 2008 году. Его партнер Щепелин в течение 12 лет скрывался от правосудия в другом регионе России, при этом родственники заявили, что он умер. После задержания убийцы на скамье подсудимых оказались еще три человека — его бывшая жена Яковлева, а также ее близкие — Давыдов и Иванов. Сроки наказания подозреваемым суд определит позднее, уже без участия присяжных.

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