Тюменские власти снизили цену на неликвидный VIP-актив. Фото

22 февраля 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

VIP-вагон правительства готовы отдать со скидкой в 27% Фото: «Российский аукционный дом» Правительство Тюменской области в седьмой раз за год попытается продать VIP-вагон, находящийся в собственности региона, сделав на него скидку в 27%. Информация о лоте размещена на площадке «Российского аукционного дома». «На продажу выставлен VIP-вагон правительства Тюменской области, 1983 года выпуска (модернизирован в 2008 году). Начальная цена: 17 044 114 рублей. Подведение итогов — 25 марта 2022 года», — говорится в информации о лоте на сайте «Российского аукционного дома». За последний год данный вагон пытались продать уже шесть раз, однако на торги ни разу никто не заявился. Стоимость имущества постепенно снижалась. К примеру, в августе 2021 года начальная цена составляла 23,3 млн рублей, то есть за полгода цену уменьшили на 27%. Как ранее писало URA.RU, VIP-вагон тюменского правительства оснащен кухней, системой связи, кондиционером, теплыми полами, пожарной сигнализацией, теле- и радиоаппаратурой. В нем одно четырехместное купе, а также отдельное помещение для референта. Фото: «Российский аукционный дом» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Правительство Тюменской области в седьмой раз за год попытается продать VIP-вагон, находящийся в собственности региона, сделав на него скидку в 27%. Информация о лоте размещена на площадке «Российского аукционного дома». «На продажу выставлен VIP-вагон правительства Тюменской области, 1983 года выпуска (модернизирован в 2008 году). Начальная цена: 17 044 114 рублей. Подведение итогов — 25 марта 2022 года», — говорится в информации о лоте на сайте «Российского аукционного дома». За последний год данный вагон пытались продать уже шесть раз, однако на торги ни разу никто не заявился. Стоимость имущества постепенно снижалась. К примеру, в августе 2021 года начальная цена составляла 23,3 млн рублей, то есть за полгода цену уменьшили на 27%. Как ранее писало URA.RU, VIP-вагон тюменского правительства оснащен кухней, системой связи, кондиционером, теплыми полами, пожарной сигнализацией, теле- и радиоаппаратурой. В нем одно четырехместное купе, а также отдельное помещение для референта.