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Тюменские власти снизили цену на неликвидный VIP-актив. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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VIP-вагон правительства готовы отдать со скидкой в 27% Фото:

Правительство Тюменской области в седьмой раз за год попытается продать VIP-вагон, находящийся в собственности региона, сделав на него скидку в 27%. Информация о лоте размещена на площадке «Российского аукционного дома».

«На продажу выставлен VIP-вагон правительства Тюменской области, 1983 года выпуска (модернизирован в 2008 году). Начальная цена: 17 044 114 рублей. Подведение итогов — 25 марта 2022 года», — говорится в информации о лоте на сайте «Российского аукционного дома».

За последний год данный вагон пытались продать уже шесть раз, однако на торги ни разу никто не заявился. Стоимость имущества постепенно снижалась. К примеру, в августе 2021 года начальная цена составляла 23,3 млн рублей, то есть за полгода цену уменьшили на 27%.

Как ранее писало URA.RU, VIP-вагон тюменского правительства оснащен кухней, системой связи, кондиционером, теплыми полами, пожарной сигнализацией, теле- и радиоаппаратурой. В нем одно четырехместное купе, а также отдельное помещение для референта.

Фото:

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Правительство Тюменской области в седьмой раз за год попытается продать VIP-вагон, находящийся в собственности региона, сделав на него скидку в 27%. Информация о лоте размещена на площадке «Российского аукционного дома». «На продажу выставлен VIP-вагон правительства Тюменской области, 1983 года выпуска (модернизирован в 2008 году). Начальная цена: 17 044 114 рублей. Подведение итогов — 25 марта 2022 года», — говорится в информации о лоте на сайте «Российского аукционного дома». За последний год данный вагон пытались продать уже шесть раз, однако на торги ни разу никто не заявился. Стоимость имущества постепенно снижалась. К примеру, в августе 2021 года начальная цена составляла 23,3 млн рублей, то есть за полгода цену уменьшили на 27%. Как ранее писало URA.RU, VIP-вагон тюменского правительства оснащен кухней, системой связи, кондиционером, теплыми полами, пожарной сигнализацией, теле- и радиоаппаратурой. В нем одно четырехместное купе, а также отдельное помещение для референта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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