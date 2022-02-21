21 февраля 2022

Текслер устроил разнос чиновникам из-за недостроенной школы. Видео

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, текслер алексей
Глава региона призвал найти нового подрядчика, и взять на контроль строительство школы Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами городов и районов региона вынес очередное предупреждение чиновникам, ответственным за строительство школы в селе Айлино Саткинского района. Как сообщили в пресс-службе губернатора, сроки строительства школы сдвигаться не будут.

«Вместе с главой района, с коллегами из минобра надо завершить новую контрактацию и взять на контроль. Я сроки переносить больше не буду по этому объекту. Коллеги, я всех уже вас предупреждал, предупреждаю еще раз»», — передает обращение губернатора его пресс-служба.

В декабре 2021 года во время прямой линии губернатору области Алексею Текслеру поступила очередная жалоба от жителей Айлино на подрядчика. Жители рассказали, что школа стоит без крыши и отопления и может прийти в негодность. Текслер дал поручение главе Саткинского района Александру Глазкову закончить ремонт школы к сентябрю 2022 года. 14 февраля 2022 года контракт с ООО «Уралстройгрупп» на строительство школы расторгли, и начали поиск нового подрядчика.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами городов и районов региона вынес очередное предупреждение чиновникам, ответственным за строительство школы в селе Айлино Саткинского района. Как сообщили в пресс-службе губернатора, сроки строительства школы сдвигаться не будут. «Вместе с главой района, с коллегами из минобра надо завершить новую контрактацию и взять на контроль. Я сроки переносить больше не буду по этому объекту. Коллеги, я всех уже вас предупреждал, предупреждаю еще раз»», — передает обращение губернатора его пресс-служба. В декабре 2021 года во время прямой линии губернатору области Алексею Текслеру поступила очередная жалоба от жителей Айлино на подрядчика. Жители рассказали, что школа стоит без крыши и отопления и может прийти в негодность. Текслер дал поручение главе Саткинского района Александру Глазкову закончить ремонт школы к сентябрю 2022 года. 14 февраля 2022 года контракт с ООО «Уралстройгрупп» на строительство школы расторгли, и начали поиск нового подрядчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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