Глава региона призвал найти нового подрядчика, и взять на контроль строительство школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами городов и районов региона вынес очередное предупреждение чиновникам, ответственным за строительство школы в селе Айлино Саткинского района. Как сообщили в пресс-службе губернатора, сроки строительства школы сдвигаться не будут.

«Вместе с главой района, с коллегами из минобра надо завершить новую контрактацию и взять на контроль. Я сроки переносить больше не буду по этому объекту. Коллеги, я всех уже вас предупреждал, предупреждаю еще раз»», — передает обращение губернатора его пресс-служба.

В декабре 2021 года во время прямой линии губернатору области Алексею Текслеру поступила очередная жалоба от жителей Айлино на подрядчика. Жители рассказали, что школа стоит без крыши и отопления и может прийти в негодность. Текслер дал поручение главе Саткинского района Александру Глазкову закончить ремонт школы к сентябрю 2022 года. 14 февраля 2022 года контракт с ООО «Уралстройгрупп» на строительство школы расторгли, и начали поиск нового подрядчика.