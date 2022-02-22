В Кремле сообщили, когда беженцы вернутся в Донбасс

Беженцы с Донбасса вернутся на родину, когда это будет безопасно для них, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Жители Донбасса, покинувшие свои дома, вернутся на родину, когда это будет небезопасно. Пребывание беженцев в России — временная мера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Сейчас речь идет о выплате 10 тысяч рублей на одного беженца. Пребывание беженцев [в РФ] носит временный характер. Несмотря на вчерашнее решение [президента РФ], ситуация по-прежнему не спокойная, и многие граждане испытывают чувство опасности и принимают решение временно приехать в Россию. Будем надеяться, что принятые решения помогут восстановить спокойствие, а главное — обеспечить безопасность граждан республик», — отметил Песков.

Эвакуация мирного населения из ЛДНР началась 18 февраля. В понедельник 21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.