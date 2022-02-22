В Кремле сообщили, когда беженцы вернутся в Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург, отец с ребенком, беженцы
Беженцы с Донбасса вернутся на родину, когда это будет безопасно для них, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Украины

Жители Донбасса, покинувшие свои дома, вернутся на родину, когда это будет небезопасно. Пребывание беженцев в России — временная мера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Сейчас речь идет о выплате 10 тысяч рублей на одного беженца. Пребывание беженцев [в РФ] носит временный характер. Несмотря на вчерашнее решение [президента РФ], ситуация по-прежнему не спокойная, и многие граждане испытывают чувство опасности и принимают решение временно приехать в Россию. Будем надеяться, что принятые решения помогут восстановить спокойствие, а главное — обеспечить безопасность граждан республик», — отметил Песков.

Эвакуация мирного населения из ЛДНР началась 18 февраля. В понедельник 21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители Донбасса, покинувшие свои дома, вернутся на родину, когда это будет небезопасно. Пребывание беженцев в России — временная мера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Сейчас речь идет о выплате 10 тысяч рублей на одного беженца. Пребывание беженцев [в РФ] носит временный характер. Несмотря на вчерашнее решение [президента РФ], ситуация по-прежнему не спокойная, и многие граждане испытывают чувство опасности и принимают решение временно приехать в Россию. Будем надеяться, что принятые решения помогут восстановить спокойствие, а главное — обеспечить безопасность граждан республик», — отметил Песков. Эвакуация мирного населения из ЛДНР началась 18 февраля. В понедельник 21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...