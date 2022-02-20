Валенки и холодильники — что несут свердловчане беженцам из ДНР

Некоторые жители Екатеринбурга приходят в пункт сбора гуманитарной помощи по несколько раз

21 февраля 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Эвакуацию с Донбасса на территорию РФ начали 18 февраля. Власти Свердловской области приняли решение о возможности размещения переселенцев на территории региона 21 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге начал работу пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик по инициативе регионального отделения «Российского красного креста» в Свердловской области. Жители города несут волонтерам крупы, консервы, теплую одежду, а также микроволновки и холодильники. Репортаж с места событий ведет корреспондент URA.RU. Люди готовы приносить свою одежду, обувь, купить продукты. Как рассказывают координаторы пункта, одна из желающих помочь интересовалась, нужны ли 19 пар валенок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Мы открылись 20 февраля. Наш пункт работает круглосуточно и уже очень много вещей принесли. Мы принимаем продукты с долгим сроком хранения и одежду», — сообщила корреспонденту URA.RU председатель свердловского отделения «Российский красный крест» Ирина Левина. В пункте работает порядка десяти волонтеров. В основном все — от Свердловского отделения «красный крест» и Дома добровольцев, но есть и из медколледжа. Люди в основном приносят горошек, кукурузу, гречу, сахар, подсолнечное масло, предметы личной гигиены. В большом количестве добровольцы приносят также и подгузники, шампуни, мыло. «Одежду принесла, в основном детскую. Игрушки, немного консервов и гречи. Уже десять пакетов принесла. Мы все одна большая семья. И во время СССР помогали, и сейчас должны помогать», — рассказала URA.RU жительница Екатеринбурга Татьяна Неустроева, которая, со слов волонтеров, пришла уже в третий раз за 21 февраля. Помощь беженцам также привез начальник центрального штаба ассоциации «Уральских добровольческий корпус» Никита Крюков. Среди предметов — микроволновки, холодильники и детские подгузники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Помощь беженцам также привез начальник центрального штаба ассоциации «Уральских добровольческий корпус» Никита Крюков. Он передал в руки волонтеров от партнеров ассоциации помощь в виде микроволновых печей, холодильников, кулеров и предметов личной гигиены. Как сообщил Крюков, партнеры пожелали остаться анонимными, поэтому уточнить, кто оказал помощь, не удалось. «Хочу принести детскую одежду, игрушки. У меня еще есть обувь демисезонная, несколько пар. И мужская [обувь], и женская. Когда пойду [отдавать одежду и игрушки], зайду в магазин, куплю гречку, куплю тушенку. Людям нужна помощь, мы и помогаем, не стоять же в стороне», — сообщила корреспонденту URA.RU жительница Екатеринбурга Елена. Она также рассказала корреспонденту URA.RU, что оказывала помощь и во время акции протеста в Украине в 2014 году. Тогда тоже собирали вещи для украинских беженцев, вспомнила Елена. В пункте принимают мелкую бытовую технику, одежду, обувь, постельное белье (но только новое), продукты с длительным сроком годности, предметы личной гигиены — прокладки, зубные щетки, туалетную бумагу, подгузники, салфетки. Товары будут отправлять беженцам, которых временно расположили в Воронежской и Ростовской областях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Всю гуманитарную помощь волонтеры отправят на места временного убежища, куда привозят беженцев — это Ростовская и Воронежская области. Уточняется, что волонтеры отправили свердловским бизнесменам предложения поучаствовать в поддержке переселенцев с Донбасса на спонсорских началах. Для желающих помощь финансово также распространяют реквизиты счетов. В свердловском Доме добровольцев также размещен ситуационный центр, где волонтеры отвечают на интересующие всех вопросы. Как уточняют сами волонтеры, люди спрашивают, что приносить и в какое время. Некоторые приходят сами, чтобы задать интересующие их вопросы. Эвакуацию с территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР начали 18 января. На территорию России выезжают дети, пенсионеры и женщины — мужчин без регистрации в РФ разворачивают на границе. Власти Свердловской области 21 февраля приняли решение о размещении донбасских беженцев на территории региона, перед этим с просьбой к губернатору Евгению Куйвашеву обратился депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Кроме того, для детей-беженцев школы готовы организовать дистанционное обучение. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге начал работу пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик по инициативе регионального отделения «Российского красного креста» в Свердловской области. Жители города несут волонтерам крупы, консервы, теплую одежду, а также микроволновки и холодильники. Репортаж с места событий ведет корреспондент URA.RU. «Мы открылись 20 февраля. Наш пункт работает круглосуточно и уже очень много вещей принесли. Мы принимаем продукты с долгим сроком хранения и одежду», — сообщила корреспонденту URA.RU председатель свердловского отделения «Российский красный крест» Ирина Левина. В пункте работает порядка десяти волонтеров. В основном все — от Свердловского отделения «красный крест» и Дома добровольцев, но есть и из медколледжа. Люди в основном приносят горошек, кукурузу, гречу, сахар, подсолнечное масло, предметы личной гигиены. В большом количестве добровольцы приносят также и подгузники, шампуни, мыло. «Одежду принесла, в основном детскую. Игрушки, немного консервов и гречи. Уже десять пакетов принесла. Мы все одна большая семья. И во время СССР помогали, и сейчас должны помогать», — рассказала URA.RU жительница Екатеринбурга Татьяна Неустроева, которая, со слов волонтеров, пришла уже в третий раз за 21 февраля. Помощь беженцам также привез начальник центрального штаба ассоциации «Уральских добровольческий корпус» Никита Крюков. Он передал в руки волонтеров от партнеров ассоциации помощь в виде микроволновых печей, холодильников, кулеров и предметов личной гигиены. Как сообщил Крюков, партнеры пожелали остаться анонимными, поэтому уточнить, кто оказал помощь, не удалось. «Хочу принести детскую одежду, игрушки. У меня еще есть обувь демисезонная, несколько пар. И мужская [обувь], и женская. Когда пойду [отдавать одежду и игрушки], зайду в магазин, куплю гречку, куплю тушенку. Людям нужна помощь, мы и помогаем, не стоять же в стороне», — сообщила корреспонденту URA.RU жительница Екатеринбурга Елена. Она также рассказала корреспонденту URA.RU, что оказывала помощь и во время акции протеста в Украине в 2014 году. Тогда тоже собирали вещи для украинских беженцев, вспомнила Елена. Всю гуманитарную помощь волонтеры отправят на места временного убежища, куда привозят беженцев — это Ростовская и Воронежская области. Уточняется, что волонтеры отправили свердловским бизнесменам предложения поучаствовать в поддержке переселенцев с Донбасса на спонсорских началах. Для желающих помощь финансово также распространяют реквизиты счетов. В свердловском Доме добровольцев также размещен ситуационный центр, где волонтеры отвечают на интересующие всех вопросы. Как уточняют сами волонтеры, люди спрашивают, что приносить и в какое время. Некоторые приходят сами, чтобы задать интересующие их вопросы. Эвакуацию с территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР начали 18 января. На территорию России выезжают дети, пенсионеры и женщины — мужчин без регистрации в РФ разворачивают на границе. Власти Свердловской области 21 февраля приняли решение о размещении донбасских беженцев на территории региона, перед этим с просьбой к губернатору Евгению Куйвашеву обратился депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Кроме того, для детей-беженцев школы готовы организовать дистанционное обучение.