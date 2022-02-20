В Екатеринбурге начал работу пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик по инициативе регионального отделения «Российского красного креста» в Свердловской области. Жители города несут волонтерам крупы, консервы, теплую одежду, а также микроволновки и холодильники. Репортаж с места событий ведет корреспондент URA.RU.
Люди готовы приносить свою одежду, обувь, купить продукты. Как рассказывают координаторы пункта, одна из желающих помочь интересовалась, нужны ли 19 пар валенок
«Мы открылись 20 февраля. Наш пункт работает круглосуточно и уже очень много вещей принесли. Мы принимаем продукты с долгим сроком хранения и одежду», — сообщила корреспонденту URA.RU председатель свердловского отделения «Российский красный крест» Ирина Левина.
В пункте работает порядка десяти волонтеров. В основном все — от Свердловского отделения «красный крест» и Дома добровольцев, но есть и из медколледжа. Люди в основном приносят горошек, кукурузу, гречу, сахар, подсолнечное масло, предметы личной гигиены. В большом количестве добровольцы приносят также и подгузники, шампуни, мыло.
«Одежду принесла, в основном детскую. Игрушки, немного консервов и гречи. Уже десять пакетов принесла. Мы все одна большая семья. И во время СССР помогали, и сейчас должны помогать», — рассказала URA.RU жительница Екатеринбурга Татьяна Неустроева, которая, со слов волонтеров, пришла уже в третий раз за 21 февраля.
Помощь беженцам также привез начальник центрального штаба ассоциации «Уральских добровольческий корпус» Никита Крюков. Среди предметов — микроволновки, холодильники и детские подгузники
Помощь беженцам также привез начальник центрального штаба ассоциации «Уральских добровольческий корпус» Никита Крюков. Он передал в руки волонтеров от партнеров ассоциации помощь в виде микроволновых печей, холодильников, кулеров и предметов личной гигиены. Как сообщил Крюков, партнеры пожелали остаться анонимными, поэтому уточнить, кто оказал помощь, не удалось.
«Хочу принести детскую одежду, игрушки. У меня еще есть обувь демисезонная, несколько пар. И мужская [обувь], и женская. Когда пойду [отдавать одежду и игрушки], зайду в магазин, куплю гречку, куплю тушенку. Людям нужна помощь, мы и помогаем, не стоять же в стороне», — сообщила корреспонденту URA.RU жительница Екатеринбурга Елена.
Она также рассказала корреспонденту URA.RU, что оказывала помощь и во время акции протеста в Украине в 2014 году. Тогда тоже собирали вещи для украинских беженцев, вспомнила Елена.
В пункте принимают мелкую бытовую технику, одежду, обувь, постельное белье (но только новое), продукты с длительным сроком годности, предметы личной гигиены — прокладки, зубные щетки, туалетную бумагу, подгузники, салфетки. Товары будут отправлять беженцам, которых временно расположили в Воронежской и Ростовской областях
Всю гуманитарную помощь волонтеры отправят на места временного убежища, куда привозят беженцев — это Ростовская и Воронежская области. Уточняется, что волонтеры отправили свердловским бизнесменам предложения поучаствовать в поддержке переселенцев с Донбасса на спонсорских началах. Для желающих помощь финансово также распространяют реквизиты счетов.
В свердловском Доме добровольцев также размещен ситуационный центр, где волонтеры отвечают на интересующие всех вопросы. Как уточняют сами волонтеры, люди спрашивают, что приносить и в какое время. Некоторые приходят сами, чтобы задать интересующие их вопросы.
Эвакуацию с территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР начали 18 января. На территорию России выезжают дети, пенсионеры и женщины — мужчин без регистрации в РФ разворачивают на границе.
В Екатеринбурге начал работу пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик по инициативе регионального отделения «Российского красного креста» в Свердловской области. Жители города несут волонтерам крупы, консервы, теплую одежду, а также микроволновки и холодильники. Репортаж с места событий ведет корреспондент URA.RU. «Мы открылись 20 февраля. Наш пункт работает круглосуточно и уже очень много вещей принесли. Мы принимаем продукты с долгим сроком хранения и одежду», — сообщила корреспонденту URA.RU председатель свердловского отделения «Российский красный крест» Ирина Левина. В пункте работает порядка десяти волонтеров. В основном все — от Свердловского отделения «красный крест» и Дома добровольцев, но есть и из медколледжа. Люди в основном приносят горошек, кукурузу, гречу, сахар, подсолнечное масло, предметы личной гигиены. В большом количестве добровольцы приносят также и подгузники, шампуни, мыло. «Одежду принесла, в основном детскую. Игрушки, немного консервов и гречи. Уже десять пакетов принесла. Мы все одна большая семья. И во время СССР помогали, и сейчас должны помогать», — рассказала URA.RU жительница Екатеринбурга Татьяна Неустроева, которая, со слов волонтеров, пришла уже в третий раз за 21 февраля. Помощь беженцам также привез начальник центрального штаба ассоциации «Уральских добровольческий корпус» Никита Крюков. Он передал в руки волонтеров от партнеров ассоциации помощь в виде микроволновых печей, холодильников, кулеров и предметов личной гигиены. Как сообщил Крюков, партнеры пожелали остаться анонимными, поэтому уточнить, кто оказал помощь, не удалось. «Хочу принести детскую одежду, игрушки. У меня еще есть обувь демисезонная, несколько пар. И мужская [обувь], и женская. Когда пойду [отдавать одежду и игрушки], зайду в магазин, куплю гречку, куплю тушенку. Людям нужна помощь, мы и помогаем, не стоять же в стороне», — сообщила корреспонденту URA.RU жительница Екатеринбурга Елена. Она также рассказала корреспонденту URA.RU, что оказывала помощь и во время акции протеста в Украине в 2014 году. Тогда тоже собирали вещи для украинских беженцев, вспомнила Елена. Всю гуманитарную помощь волонтеры отправят на места временного убежища, куда привозят беженцев — это Ростовская и Воронежская области. Уточняется, что волонтеры отправили свердловским бизнесменам предложения поучаствовать в поддержке переселенцев с Донбасса на спонсорских началах. Для желающих помощь финансово также распространяют реквизиты счетов. В свердловском Доме добровольцев также размещен ситуационный центр, где волонтеры отвечают на интересующие всех вопросы. Как уточняют сами волонтеры, люди спрашивают, что приносить и в какое время. Некоторые приходят сами, чтобы задать интересующие их вопросы. Эвакуацию с территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР начали 18 января. На территорию России выезжают дети, пенсионеры и женщины — мужчин без регистрации в РФ разворачивают на границе. Власти Свердловской области 21 февраля приняли решение о размещении донбасских беженцев на территории региона, перед этим с просьбой к губернатору Евгению Куйвашеву обратился депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Кроме того, для детей-беженцев школы готовы организовать дистанционное обучение.