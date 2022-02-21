Путин показал независимость РФ в решении конфликта на Донбассе

Но оставил Западу последний шанс на переговоры

22 февраля 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин консолидировал элиты вокруг Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин показал независимость России от позиции США и европейских государств по ситуации на Донбассе. Он дал понять, что страна устала от бесконечных и безрезультативных переговоров, которые длятся восемь лет. Страна готова попасть под новые санкции, но защитить своих граждан на юго-востоке Украины, отмечают политологи. Причем это позиция не лично президента, но и всех членов Совбеза РФ. Вместе с тем Россия оставляет Украине и Западу шанс на переговоры, считают эксперты. Совет безопасности России, заседания которого, как правило, проходят в закрытом режиме, 21 февраля транслировалось с первой до последней минуты. Президент Путин провел его в Екатерининском зале Кремля — там же, где ровно восемь лет назад был подписан договор о возвращении Крыма и Севастополя в Россию. И сегодняшний Совбез отчасти коррелировал с тем событием — речь на нем шла о принятии решения о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Заседание Совбеза РФ прошло в Екатерининском зале Кремля, где в 2014 году подписан договор о возвращении Крыма и Севастополя в Россию Фото: официальный сайт президента РФ Путин вкратце напомнил, что привело к конфликту на юго-востоке Украины, и что пришлось пережить жителям Донбасса за последние годы. «Все эти годы над людьми, которые проживают на этой территории, фактически издевались. Постоянные обстрелы, блокада. Люди, проживающие на территориях, близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвалы — живут там сами вместе с детьми», — подчеркнул Путин. Ни «минские соглашения», ни переговоры с лидерами США и европейских стран результата не дали, отметил президент РФ. А «киевские власти, по его словам, «не собираются исполнять» минский комплекс мер. «Тем не менее Россия предпринимала и предпринимает до сих пор усилия, для того чтобы решить все сложные моменты и трагические моменты развития событий мирным путем, но мы имеем на сегодняшний день то, что имеем», — заметил Путин. В течение восьми лет украинские власти издевались над жителями Донбасса, считает президент РФ Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU Эскалация конфликта, которая произошла на прошлой неделе и усилилась 21 февраля, вынудила власти ДНР и ЛНР обратиться к президенту Путину с просьбой о признании независимости республик и оказании им военной помощи. Именно этот вопрос Путин предложил обсудить на Совбезе РФ. «Использование Украины как инструмента противостояния с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную угрозу… Для нас задача номер один, приоритет для нашей страны — не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития. Ваше мнение заранее не спрашивал. И то, что происходит сейчас, происходит с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной со стороны подготовки», — обратился президент к членам Совбеза РФ. Слова Путина о том, что переговоры с Западом зашли в тупик подтвердили глава МИД РФ Сергей Лавров и главный переговорщик России в «нормандской четверки» Дмитрий Козак. При этом Лавров акцентировал внимание на переговорах по гарантиям безопасности для России и нерасширения НАТО на восток, Козак — об исполнении, точнее, нежелании Киева исполнять «минские соглашения». «Совершенно очевидно, что Донбасс ни Украине, ни Западу не нужен, урегулирование конфликта не нужно, нужно замораживание конфликта. Любой вопрос о том, как они смотрят на то, чтобы на любых условиях вернуть Донбасс в состав Украины, у них вызывает ступор, абсолютный ступор. [Переговорный процесс по минским соглашениям] находится на нулевой отметке 2015 года», — заявил Козак. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подробно доложил о численности украинских войск и военной техники на подступах к Луганску и Донецку Фото: Владимир Андреев © URA.RU После докладов главы Минобороны Сергея Шойгу и директора ФСБ России Александра Бортникова о текущей ситуации на линии соприкосновения Путин поставил перед членами Совбеза РФ главный вопрос — о признании независимости ДНР и ЛНР. «Мы видим угрозы и шантаж со стороны наших западных коллег. Мы понимаем, с чем связан такой шаг. Но понимаем и ситуацию, которая сложилась на данный момент [на Донбассе]», — отметил Путин. За признание суверенности донбасских республик выступили все члены Совета безопасности. Дмитрий Медведев при этом вспомнил события 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию, и Россия признала независимость республики и помогла отстоять ее от вторжения. «Очевидно, что это позволило сохранить жизни сотням тысяч людей. Это был урок для НАТО, ряда европейских стран, которые увидели, что с Россией так поступать нельзя», — отметил Медведев. За признание независимости Луганской и Донецкой народных республик все члены Совбеза России выступили единогласно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU О согласии признать суверенность ЛНР и ДНР заявили спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин даже оговорился, что поддерживает предложение о вхождении Донбасса в состав РФ, однако президент его поправил: о признании независимости. Словами: «Решение будет принято сегодня, я хочу вас поблагодарить за это», — Путин завершил заседание Совбеза. Российские власти поняли дальнейшую бессмысленность переговоров с США и Западом по Донбассу, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «О чем Путин может говорить с Байденом? Если будет сигнал, что после них может появиться конструктив — тогда возможно, в них есть смысл. Если показать непримиримую позицию Байдена для решения его внутриполитических проблем, чтобы его партия выиграла выборы в Конгресс, а [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон не слетел с поста премьера, зачем России эти переговоры?» — отметил Солонников. При этом, по словам эксперта, Россия показывает, что она — «полноценный субъект международной политики». И «наказывать Россию за то, что она имеет свое мнение, она никому не позволит», убежден политолог. На Донбассе с 18 февраля идет эвакуация мирного населения в Россию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Признание республик Донбасса, возможно, остановит Запад от дальнейшей эскалации конфликта, считает депутат Госдумы РФ, политолог Олег Матвейчев. «Россия — защитник мирного населения. Есть надежда, что Запад поймет: в этой ситуации мы четко дали понять, что Россия не остановится, что она не боится никаких санкций и что любое наступление на Донбасс будет самоубийством [для Украины]. Путин показал свою силу», — считает Матвейчев. Это — еще одно «китайское предупреждение» Украине и Западу, отметил исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Президент оставляет шанс на переговоры, по его словам. «Путин пытается максимально следовать логике развития ситуации недопущения конфликта и вынуждения наших контрагентов пойти на разговор. Главное — желание этот процесс начать. Замораживание разговора воронкой затягивает ситуацию все глубже. А возможность для переговоров еще есть», — полагает эксперт. Признание независимости ЛНР и ДНР — это «консолидированная позиция всей высшей элиты России», отмечает политолог Павел Данилин. «Путину важно было продемонстрировать это. Эта позиция озвучена, и она однозначна. Это не его единоличное решение, а обдуманная, четкая позиция элиты, осознающей последствия этого решения, осознающей, что это приведет к санкциям. И Россия к этому готова», — резюмировал Данилин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин показал независимость России от позиции США и европейских государств по ситуации на Донбассе. Он дал понять, что страна устала от бесконечных и безрезультативных переговоров, которые длятся восемь лет. Страна готова попасть под новые санкции, но защитить своих граждан на юго-востоке Украины, отмечают политологи. Причем это позиция не лично президента, но и всех членов Совбеза РФ. Вместе с тем Россия оставляет Украине и Западу шанс на переговоры, считают эксперты. Совет безопасности России, заседания которого, как правило, проходят в закрытом режиме, 21 февраля транслировалось с первой до последней минуты. Президент Путин провел его в Екатерининском зале Кремля — там же, где ровно восемь лет назад был подписан договор о возвращении Крыма и Севастополя в Россию. И сегодняшний Совбез отчасти коррелировал с тем событием — речь на нем шла о принятии решения о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Путин вкратце напомнил, что привело к конфликту на юго-востоке Украины, и что пришлось пережить жителям Донбасса за последние годы. «Все эти годы над людьми, которые проживают на этой территории, фактически издевались. Постоянные обстрелы, блокада. Люди, проживающие на территориях, близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвалы — живут там сами вместе с детьми», — подчеркнул Путин. Ни «минские соглашения», ни переговоры с лидерами США и европейских стран результата не дали, отметил президент РФ. А «киевские власти, по его словам, «не собираются исполнять» минский комплекс мер. «Тем не менее Россия предпринимала и предпринимает до сих пор усилия, для того чтобы решить все сложные моменты и трагические моменты развития событий мирным путем, но мы имеем на сегодняшний день то, что имеем», — заметил Путин. Эскалация конфликта, которая произошла на прошлой неделе и усилилась 21 февраля, вынудила власти ДНР и ЛНР обратиться к президенту Путину с просьбой о признании независимости республик и оказании им военной помощи. Именно этот вопрос Путин предложил обсудить на Совбезе РФ. «Использование Украины как инструмента противостояния с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную угрозу… Для нас задача номер один, приоритет для нашей страны — не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития. Ваше мнение заранее не спрашивал. И то, что происходит сейчас, происходит с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной со стороны подготовки», — обратился президент к членам Совбеза РФ. Слова Путина о том, что переговоры с Западом зашли в тупик подтвердили глава МИД РФ Сергей Лавров и главный переговорщик России в «нормандской четверки» Дмитрий Козак. При этом Лавров акцентировал внимание на переговорах по гарантиям безопасности для России и нерасширения НАТО на восток, Козак — об исполнении, точнее, нежелании Киева исполнять «минские соглашения». «Совершенно очевидно, что Донбасс ни Украине, ни Западу не нужен, урегулирование конфликта не нужно, нужно замораживание конфликта. Любой вопрос о том, как они смотрят на то, чтобы на любых условиях вернуть Донбасс в состав Украины, у них вызывает ступор, абсолютный ступор. [Переговорный процесс по минским соглашениям] находится на нулевой отметке 2015 года», — заявил Козак. После докладов главы Минобороны Сергея Шойгу и директора ФСБ России Александра Бортникова о текущей ситуации на линии соприкосновения Путин поставил перед членами Совбеза РФ главный вопрос — о признании независимости ДНР и ЛНР. «Мы видим угрозы и шантаж со стороны наших западных коллег. Мы понимаем, с чем связан такой шаг. Но понимаем и ситуацию, которая сложилась на данный момент [на Донбассе]», — отметил Путин. За признание суверенности донбасских республик выступили все члены Совета безопасности. Дмитрий Медведев при этом вспомнил события 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию, и Россия признала независимость республики и помогла отстоять ее от вторжения. «Очевидно, что это позволило сохранить жизни сотням тысяч людей. Это был урок для НАТО, ряда европейских стран, которые увидели, что с Россией так поступать нельзя», — отметил Медведев. О согласии признать суверенность ЛНР и ДНР заявили спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин даже оговорился, что поддерживает предложение о вхождении Донбасса в состав РФ, однако президент его поправил: о признании независимости. Словами: «Решение будет принято сегодня, я хочу вас поблагодарить за это», — Путин завершил заседание Совбеза. Российские власти поняли дальнейшую бессмысленность переговоров с США и Западом по Донбассу, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «О чем Путин может говорить с Байденом? Если будет сигнал, что после них может появиться конструктив — тогда возможно, в них есть смысл. Если показать непримиримую позицию Байдена для решения его внутриполитических проблем, чтобы его партия выиграла выборы в Конгресс, а [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон не слетел с поста премьера, зачем России эти переговоры?» — отметил Солонников. При этом, по словам эксперта, Россия показывает, что она — «полноценный субъект международной политики». И «наказывать Россию за то, что она имеет свое мнение, она никому не позволит», убежден политолог. Признание республик Донбасса, возможно, остановит Запад от дальнейшей эскалации конфликта, считает депутат Госдумы РФ, политолог Олег Матвейчев. «Россия — защитник мирного населения. Есть надежда, что Запад поймет: в этой ситуации мы четко дали понять, что Россия не остановится, что она не боится никаких санкций и что любое наступление на Донбасс будет самоубийством [для Украины]. Путин показал свою силу», — считает Матвейчев. Это — еще одно «китайское предупреждение» Украине и Западу, отметил исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Президент оставляет шанс на переговоры, по его словам. «Путин пытается максимально следовать логике развития ситуации недопущения конфликта и вынуждения наших контрагентов пойти на разговор. Главное — желание этот процесс начать. Замораживание разговора воронкой затягивает ситуацию все глубже. А возможность для переговоров еще есть», — полагает эксперт. Признание независимости ЛНР и ДНР — это «консолидированная позиция всей высшей элиты России», отмечает политолог Павел Данилин. «Путину важно было продемонстрировать это. Эта позиция озвучена, и она однозначна. Это не его единоличное решение, а обдуманная, четкая позиция элиты, осознающей последствия этого решения, осознающей, что это приведет к санкциям. И Россия к этому готова», — резюмировал Данилин.