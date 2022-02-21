Россия предотвратила вторжение Украины в Донбасс

Решение Путина о признании независимости республик поставило точку в 8-летнем конфликте

22 февраля 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин своим решением о признании независимости Донбасса остановил военное вторжение Украины в республики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Война на Украине Президент РФ Владимир Путин предотвратил новую агрессию со стороны Украины на Донбассе. Так эксперты интерпретируют его решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Если бы этого не произошло, избежать войны на Донбассе было бы невозможно, а геноцид со стороны украинских властей был бы продолжен, считают политологи. Поздно вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с эскалацией конфликта на Украине. Он подчеркнул, что «ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер». При этом, заявил президент, «Украина для России — это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства». Глава ДНР Денис Пушилин в понедельник прилетел в Москву на подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин напомнил, что современная Украина появилась, благодаря советским руководителям, «коммунистической России» и частично на основе ее территорий — Донбасса и Крыма в том числе. Причем Донбасс «жесткие ленинские директивы буквально втиснули в состав Украины». «Зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые националисты раньше даже и не мечтали?» — задался вопросом российский лидер. Сегодняшняя Украина — это страна, правящие элиты которой «промотали и растащили по карманам» полученное и от СССР, и от Российской империи «приданое», продолжил Путин. Президент особое внимание обратил на политику Запада в отношении России. Он объяснил, что США и НАТО просто не хотят видеть в РФ «друга и союзника». «Но зачем же делать из нас врага? Ответ только один! Дело не в нашем политическом режиме и не в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна как Россия», — заявил Путин. На Донбассе объявили всеобщую мобилизацию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уже в завершении своего обращения Путин вновь вернулся к ситуации на Донбассе. Он сказал, что считает «необходимым принять давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР». Путин попросил Госдуму и Совет Федерации России поддержать его и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи. «А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», — резюмировал президент. Указ о признании Донецкой и Луганской народных республик Путин подписал сразу после трансляции обращения. Он также поставил свою подпись под договорами о дружбе и взаимопомощи с республиками. Эти документы сразу после президента России завизировали лидер ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник. В России собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Признание независимости Донбасса — это вклад России в остановку гражданской войны на юго-востоке Украины, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Путин настаивает на выполнение минских соглашений мирных путем. До этого акта признания у украинской стороны, у ее „хозяев“ [США] сохранялась иллюзия, что русские просто говорят, что они не будут предпринимать решительных действий. Однако это не так», — пояснил Мартынов. При этом, по словам эксперта, признание республик «не означает разрыва „минского формата“, но исключает силовой сценарий развития событий на Донбассе». ЛНР и ДНР в последние годы «сопротивлялись украинскому фашизму», отметил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «[Украинские власти] над ними измывались за то, что они встали против госпереворота [в 2014 году]. На данном этапе, учитывая нарастающую агрессию в отношении Донбасса, для защиты и поддержки населения республики, необходимо было признать их и начать оказывать им помощь», — сказал Черняховский. Статья по теме Путин показал независимость РФ в решении конфликта на Донбассе За признание независимости Донбасса 21 февраля выступили все члены Совета безопасности РФ, напомнил зампред комитета Совета Федерации РФ Андрей Климов. Своим обращением и решением президент Путин «поставил точку в затянувшимся вопросе». «Россия была единственной державой, которая просила западных кураторов Украины отрезвить Киев и выполнить „минские соглашения“. Но ничего не было сделано. Россия до последнего пыталась сохранить то немногое, что оставалось еще с 2014 года. Но мы не можем вечно потакать тем людям, которые попирают международное право. Решением президента фактически предпринята попытка остановить еще одну агрессию, которая стала бы действительно карательной операцией по отношению к жителям ЛНР и ДНР со стороны незаконных формирований, которые находятся на территории Украины», — резюмировал Климов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин предотвратил новую агрессию со стороны Украины на Донбассе. Так эксперты интерпретируют его решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Если бы этого не произошло, избежать войны на Донбассе было бы невозможно, а геноцид со стороны украинских властей был бы продолжен, считают политологи. Поздно вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с эскалацией конфликта на Украине. Он подчеркнул, что «ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер». При этом, заявил президент, «Украина для России — это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства». Путин напомнил, что современная Украина появилась, благодаря советским руководителям, «коммунистической России» и частично на основе ее территорий — Донбасса и Крыма в том числе. Причем Донбасс «жесткие ленинские директивы буквально втиснули в состав Украины». «Зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые националисты раньше даже и не мечтали?» — задался вопросом российский лидер. Сегодняшняя Украина — это страна, правящие элиты которой «промотали и растащили по карманам» полученное и от СССР, и от Российской империи «приданое», продолжил Путин. Президент особое внимание обратил на политику Запада в отношении России. Он объяснил, что США и НАТО просто не хотят видеть в РФ «друга и союзника». «Но зачем же делать из нас врага? Ответ только один! Дело не в нашем политическом режиме и не в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна как Россия», — заявил Путин. Уже в завершении своего обращения Путин вновь вернулся к ситуации на Донбассе. Он сказал, что считает «необходимым принять давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР». Путин попросил Госдуму и Совет Федерации России поддержать его и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи. «А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», — резюмировал президент. Указ о признании Донецкой и Луганской народных республик Путин подписал сразу после трансляции обращения. Он также поставил свою подпись под договорами о дружбе и взаимопомощи с республиками. Эти документы сразу после президента России завизировали лидер ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник. Признание независимости Донбасса — это вклад России в остановку гражданской войны на юго-востоке Украины, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Путин настаивает на выполнение минских соглашений мирных путем. До этого акта признания у украинской стороны, у ее „хозяев“ [США] сохранялась иллюзия, что русские просто говорят, что они не будут предпринимать решительных действий. Однако это не так», — пояснил Мартынов. При этом, по словам эксперта, признание республик «не означает разрыва „минского формата“, но исключает силовой сценарий развития событий на Донбассе». ЛНР и ДНР в последние годы «сопротивлялись украинскому фашизму», отметил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «[Украинские власти] над ними измывались за то, что они встали против госпереворота [в 2014 году]. На данном этапе, учитывая нарастающую агрессию в отношении Донбасса, для защиты и поддержки населения республики, необходимо было признать их и начать оказывать им помощь», — сказал Черняховский. За признание независимости Донбасса 21 февраля выступили все члены Совета безопасности РФ, напомнил зампред комитета Совета Федерации РФ Андрей Климов. Своим обращением и решением президент Путин «поставил точку в затянувшимся вопросе». «Россия была единственной державой, которая просила западных кураторов Украины отрезвить Киев и выполнить „минские соглашения“. Но ничего не было сделано. Россия до последнего пыталась сохранить то немногое, что оставалось еще с 2014 года. Но мы не можем вечно потакать тем людям, которые попирают международное право. Решением президента фактически предпринята попытка остановить еще одну агрессию, которая стала бы действительно карательной операцией по отношению к жителям ЛНР и ДНР со стороны незаконных формирований, которые находятся на территории Украины», — резюмировал Климов.