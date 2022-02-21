Силовики появились в аппарате челябинских омбудсменов днем 22 февраля (фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области силовики проводят следственные действия в аппарате уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой и бизнес-омбудсмена Александра Гончарова. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных структурах.

«Силовики работают 22 февраля в офисе региональных омбудсменов в Челябинске. Поводом стали возможные махинации руководителя аппарата уполномоченных Татьяны Осиповой. Также следственные действия проводятся по ее месту жительства», — рассказал URA.RU инсайдер.

В аппарате омбудсменов на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Телефон Сударенко был занят. Майорова в момент подготовки новости находилась вне офиса.

В пресс-службе управления ФСБ не подтвердили участия своих сотрудников. В пресс-службе ГУ МВД обещали уточнить информацию.