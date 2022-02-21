21 февраля 2022

В офисе челябинских омбудсменов идет обыск. Источник

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики, обыск. Москва, камера, фсб, силовики, обыск, маски-шоу
Силовики появились в аппарате челябинских омбудсменов днем 22 февраля (фото) Фото:

В Челябинской области силовики проводят следственные действия в аппарате уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой и бизнес-омбудсмена Александра Гончарова. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных структурах.

«Силовики работают 22 февраля в офисе региональных омбудсменов в Челябинске. Поводом стали возможные махинации руководителя аппарата уполномоченных Татьяны Осиповой. Также следственные действия проводятся по ее месту жительства», — рассказал URA.RU инсайдер.

В аппарате омбудсменов на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Телефон Сударенко был занят. Майорова в момент подготовки новости находилась вне офиса.

В пресс-службе управления ФСБ не подтвердили участия своих сотрудников. В пресс-службе ГУ МВД обещали уточнить информацию.

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В Челябинской области силовики проводят следственные действия в аппарате уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой и бизнес-омбудсмена Александра Гончарова. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных структурах. «Силовики работают 22 февраля в офисе региональных омбудсменов в Челябинске. Поводом стали возможные махинации руководителя аппарата уполномоченных Татьяны Осиповой. Также следственные действия проводятся по ее месту жительства», — рассказал URA.RU инсайдер. В аппарате омбудсменов на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Телефон Сударенко был занят. Майорова в момент подготовки новости находилась вне офиса. В пресс-службе управления ФСБ не подтвердили участия своих сотрудников. В пресс-службе ГУ МВД обещали уточнить информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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