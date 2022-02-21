В ХМАО разразился скандал из-за пожертвований беженцам Донбасса

В ХМАО пользователи соцсетей устроили скандал из-за пожертвований беженцам Донбасса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Руководство детсада «Елочка» из Ханты-Мансийска обвинили в принуждении работников к денежным пожертвованиям в пользу беженцев из Донбасса. Этой ситуации был посвящен пост в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Объясните недалекому, на каком основании заведующая детского сада 7 „Елочка“ в рабочем чате в вайбере объявила сбор денег на помощь Донбассу? Всем и в обязательном порядке. Доказательства прикладывать не буду, те, кто состоит в чате, те в курсе происходящего», — написал анонимный пользователь. В комментариях к публикации появились пользователи, которые утверждали, что воспитателей в других детских садах также принуждают к материальным сборам. «И это предложение поступило, о сборе денежных средств, не только в Елочке! Принудиловка, обязаловка! Почему воспитатели должны сдавать свои честно заработанные деньги?» — пишет пользователь с ником Юлия Евгеньевна.

Заведующая детского сада Инна Ярманова в комментариях к посту написала, что предложила коллективу поучаствовать в благотворительной акции добровольно. А сбор средств был объявлен для закупки вещей и продуктов. «Профсоюзный комитет детского сада предложил собрать деньги, чтоб закупить необходимые предметы, эту идею поддержала большая часть коллектива», — сообщила Ярманова. В администрации Ханты-Мансийска корреспонденту агентства рассказали, что ознакомились с сообщением в группе детского сада. «Ни о каком принудительном сборе речи не шло. Автор публикации в социальных сетях по-своему интерпретировал слова заведующей», — прокомментировали в мэрии.

URA.RU ранее писало, что в ХМАО развернули пункты временного пребывания для эвакуированных жителей Луганска и Донецка. В это же время общественники организовали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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