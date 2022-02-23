Свердловские больницы недополучили миллионы за лечение пациентов

Свердловские больницы не получают деньги за лечение больных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Свердловские больницы недополучили деньги за лечение пациентов. Средства должны были перечислить из Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Однако, по словам источника URA.RU в медицинских кругах, деньги выплачиваются только за больных коронавирусом.

«ТФОМС не оплатил мне более двухсот коек, это почти семь миллионов рублей. Речь идет о плановых госпитализациях, которые больница провела по заранее оговоренной схеме. То есть мы лечили нековидных больных, как и договаривались, мы не отказывались от плановой госпитализации», — рассказывает URA.RU источник из медицинской среды.

Собеседник также уточнил, что финансирование так и не получил. «Мне сказали, что денег нет и „те двести с небольшим коек даже не заявляйте“. Причин никто не пояснил. Но в медицинской среде говорят, что причина отсутствия денег в том, что все потрачено на коронавирус», — уточняет собеседник URA.RU.

В пресс-службе ТФОМС по Свердловской области информацию URA.RU подтвердили, но уточнили, что деньги выплачены будут. «Суть в том, что из-за пандемии приходится оставаться в должниках. Мы оплачиваем лечение пациентов с коронавирусом, за остальных за нами числится задолженность. Разумеется, это не единичный случай», — сообщила корреспонденту URA.RU пресс-секретарь ТФОМС Елена Денисламова.

На лечение свердловчан от коронавируса по итогам 2021 года было потрачено около 13 млрд рублей, заявляли на коллегии свердловского минздрава. В эту сумму включалось и амбулаторное, и стационарное лечение пациентов с COVID-19. На коллегии также заявили, что задолженность ТФОМС перед больницами региона составляет порядка шести млрд рублей. Уже тогда фонд сообщил, что в первую очередь деньги будут выплачиваться тем, у кого они закончились на счетах.

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