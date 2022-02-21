21 февраля 2022

Челябинцам звонят неизвестные, представляясь прокурорами

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правления Челябинской ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Челябинск, телефон, часы, нокиа, мобильный телефон, время
Мошенники начали использовать новую схему (фото из архива) Фото:

В Челябинске неизвестные люди звонят жителям и говорят, что они сотрудники прокуратуры. Таким образом злоумышленники пытаются украсть деньги с банковских счетов горожан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«Неизвестные лица звонят челябинцам и представляются прокурорами или сотрудниками правоохранительных органов. Так злоумышленники пытаются получить несанкционированный доступ к банковской информации и похитить деньги», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура официально заявила, что телефонные звонки являются действиями мошенников. Надзорный орган призывает жителей быть бдительными и не переводить деньги, а также не сообщать личные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись по телефону.

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В Челябинске неизвестные люди звонят жителям и говорят, что они сотрудники прокуратуры. Таким образом злоумышленники пытаются украсть деньги с банковских счетов горожан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Неизвестные лица звонят челябинцам и представляются прокурорами или сотрудниками правоохранительных органов. Так злоумышленники пытаются получить несанкционированный доступ к банковской информации и похитить деньги», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуратура официально заявила, что телефонные звонки являются действиями мошенников. Надзорный орган призывает жителей быть бдительными и не переводить деньги, а также не сообщать личные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись по телефону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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