Челябинцам звонят неизвестные, представляясь прокурорами

Мошенники начали использовать новую схему (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске неизвестные люди звонят жителям и говорят, что они сотрудники прокуратуры. Таким образом злоумышленники пытаются украсть деньги с банковских счетов горожан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«Неизвестные лица звонят челябинцам и представляются прокурорами или сотрудниками правоохранительных органов. Так злоумышленники пытаются получить несанкционированный доступ к банковской информации и похитить деньги», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура официально заявила, что телефонные звонки являются действиями мошенников. Надзорный орган призывает жителей быть бдительными и не переводить деньги, а также не сообщать личные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись по телефону.