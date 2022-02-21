Власти ЯНАО дадут вдвое больше денег на освоение Арктики

Деньги пойдут на обеспечение полевых работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа почти в два раза увеличили субсидию Российскому центру освоения Арктики для исследований в научном стационаре «Еркута». Соответствующий проект документа опубликован на сайте окружного правительства.

«Внести изменения в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2021 года № 1215-П. В Порядке определения объема и предоставления субсидии некоммерческому партнерству „Российский Центр освоения Арктики“: 4 000 000 заменить на 7 730 000 рублей», — сказано в тексте документа, направленного на подпись губернатору Дмитрию Артюхову.

Как следует из комментария пресс-службы к документу, на эти деньги планируются доукомплектовать два жилых модуля для научно-исследовательского стационара «Еркута». Отмечается, что дополнительные жилые модули на стационаре необходимы в связи с увеличением полевых работ.

Власти ЯНАО потратят десятки миллионов на изучение мерзлоты и природных процессов. На это уже выделено 49 миллионов рублей — будут доукомплектованы два стационара, которые находятся на мысе Марре-Сале и в поселке Пельвож.