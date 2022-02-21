21 февраля 2022
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Власти ЯНАО дадут вдвое больше денег на освоение Арктики

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Ямало-Ненецкого автономного округа, север, облака, тундра, арктика, ямал, природа ямала, вид сверху, осень, с квадрокоптера
Деньги пойдут на обеспечение полевых работ Фото:

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа почти в два раза увеличили субсидию Российскому центру освоения Арктики для исследований в научном стационаре «Еркута». Соответствующий проект документа опубликован на сайте окружного правительства.

«Внести изменения в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2021 года № 1215-П. В Порядке определения объема и предоставления субсидии некоммерческому партнерству „Российский Центр освоения Арктики“: 4 000 000 заменить на 7 730 000 рублей», — сказано в тексте документа, направленного на подпись губернатору Дмитрию Артюхову.

Как следует из комментария пресс-службы к документу, на эти деньги планируются доукомплектовать два жилых модуля для научно-исследовательского стационара «Еркута». Отмечается, что дополнительные жилые модули на стационаре необходимы в связи с увеличением полевых работ.

Власти ЯНАО потратят десятки миллионов на изучение мерзлоты и природных процессов. На это уже выделено 49 миллионов рублей — будут доукомплектованы два стационара, которые находятся на мысе Марре-Сале и в поселке Пельвож.

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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа почти в два раза увеличили субсидию Российскому центру освоения Арктики для исследований в научном стационаре «Еркута». Соответствующий проект документа опубликован на сайте окружного правительства. «Внести изменения в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2021 года № 1215-П. В Порядке определения объема и предоставления субсидии некоммерческому партнерству „Российский Центр освоения Арктики“: 4 000 000 заменить на 7 730 000 рублей», — сказано в тексте документа, направленного на подпись губернатору Дмитрию Артюхову. Как следует из комментария пресс-службы к документу, на эти деньги планируются доукомплектовать два жилых модуля для научно-исследовательского стационара «Еркута». Отмечается, что дополнительные жилые модули на стационаре необходимы в связи с увеличением полевых работ. Власти ЯНАО потратят десятки миллионов на изучение мерзлоты и природных процессов. На это уже выделено 49 миллионов рублей — будут доукомплектованы два стационара, которые находятся на мысе Марре-Сале и в поселке Пельвож.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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