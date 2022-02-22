ДНР: иностранные наемники прибыли в Донбасс

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Иностранные наемники прибыли в Донбасс Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

На контролируемые Киевом территории Донбасса прибыли иностранные наемники, а также украинские националисты. Об этом заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«20 февраля в базовый лагерь „Сармат“ в район Краматорска отмечено прибытие отряда „Правого сектора“ (запрещенная в России экстремистская организация — ред.) с наемниками одной из иностранных частных военных компаний общей численностью до 300 человек», — цитирует его слова, сказанные в ходе брифинга, РИА «Новости».

По словам Басурина, в ДНР уже готовы оказать противодействие противнику. Украинская сторона ранее предприняла ряд попыток выйти на границу РФ, которые не увенчались успехом.

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На контролируемые Киевом территории Донбасса прибыли иностранные наемники, а также украинские националисты. Об этом заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «20 февраля в базовый лагерь „Сармат“ в район Краматорска отмечено прибытие отряда „Правого сектора“ (запрещенная в России экстремистская организация — ред.) с наемниками одной из иностранных частных военных компаний общей численностью до 300 человек», — цитирует его слова, сказанные в ходе брифинга, РИА «Новости». По словам Басурина, в ДНР уже готовы оказать противодействие противнику. Украинская сторона ранее предприняла ряд попыток выйти на границу РФ, которые не увенчались успехом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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