ДНР: иностранные наемники прибыли в Донбасс

Иностранные наемники прибыли в Донбасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

На контролируемые Киевом территории Донбасса прибыли иностранные наемники, а также украинские националисты. Об этом заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«20 февраля в базовый лагерь „Сармат“ в район Краматорска отмечено прибытие отряда „Правого сектора“ (запрещенная в России экстремистская организация — ред.) с наемниками одной из иностранных частных военных компаний общей численностью до 300 человек», — цитирует его слова, сказанные в ходе брифинга, РИА «Новости».

По словам Басурина, в ДНР уже готовы оказать противодействие противнику. Украинская сторона ранее предприняла ряд попыток выйти на границу РФ, которые не увенчались успехом.