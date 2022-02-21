В ХМАО мэр заявил в полицию на пенсионерку и депутатов

Мэр Урая Тимур Закирзянов написал заявление в полицию на участников пикета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Урая Тимур Закирзянов написал заявление в полицию на пенсионерку Зинаиду Дмитриенко и двух депутатов городской думы — Леонарда Насибуллина и Артема Кукушкина, которые участвовали в одиночных пикетах за отставку вице-мэра Андрея Ашихмина и самого Закирзянова. Об этом URA.RU рассказал Насибуллин.

Информацию об этом корреспонденту агентства подтвердили в администрации Урая. «Направлено заявление в правоохранительные органы в связи с необходимостью установить, нет ли нарушений в действиях данных лиц в ходе организации одиночного пикета», — сказали в мэрии. В заявлении глава города (копия документа есть в распоряжении редакции) подозревает фигурантов в подрыве доверия к органам местного самоуправления и просит организовать проверку на наличие уголовного преступления.

В разговоре с корреспондентом агентства Дмитриенко рассказала, что знает о заявлении, однако сотрудники правоохранительных органов с ней не связывались. А в думе Урая, в связи с заявлением, состоялось заседание комиссии по депутатской этике, решением большинства голосов было принято решение отклонить заявление. Сам Насибуллин убежден, что мэр пытается отомстить за голос депутата против принятия отчета Закизянова о проделанной за год работе.

URA.RU ранее писало, что глава Урая Тимур Закирзянов пожаловался в комиссию городской думы по этике на местного депутата Леонарда Насибуллина из-за его чрезмерной активности. Это произошло накануне выступления с отчетом об итогах работы мэрии за 2021 год.

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