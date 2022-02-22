Байден: новые санкции США коснутся суверенитета России

23 февраля 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Новые американские санкции против России коснутся суверенного государственного долга. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Мы отрезаем российское государство от финансирования Запада. Отныне РФ не сможет занимать деньги на Западе и торговать своим долгом на наших рынках или рынках Европы», — заявил Джо Байден во время своего выступления по поводу России и Украины, транслируемого на YouTube-канале Белого дома. Он добавил, что США вводят блокирующие санкции против российского военного банка и национального института развития ВЭБ. Американский лидер отметил, что санкции вступят в силу во вторник, а в среду начнут действовать ограничения против российских элит. Дальнейшая агрессия России заставит ее заплатить еще более высокую цену, резюмировал Байден. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем глава РФ определил границы республик Донбасса. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина по ДНР и ЛНР. Также страны Евросоюза единогласно приняли решение о вводе санкций против РФ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о принятии решения об ограничения доступа РФ к рынкам капитала ЕС, пишет RT. Байден обвинил Путина в начале российского вторжения на Украину.