Байден издал указ о санкциях против РФ

Президент США Джо Байден издал указ об антироссийских санкциях из-за признания РФ независимости Донецкой и Луганской Республик. Об этом сообщили в Белом доме.
«Президент Байден издал сегодня указ, который запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его. Указ также дает полномочия вводить санкции против любого лица, который действует в этих районах Украины», — передает сообщение высокопоставленного представителя американской администрации РИА «Новости». Чиновник отметил, что во вторник, 22 февраля, будут приняты дополнительные меры с целью привлечения РФ к ответу за нарушение суверенитета Украины.
Ранее сообщалось, что Евросоюз введет санкции против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР. Данное решение РФ является нарушением международного права и Минских соглашений, сообщили в ЕС.
Президент США Джо Байден издал указ об антироссийских санкциях из-за признания РФ независимости Донецкой и Луганской Республик. Об этом сообщили в Белом доме. «Президент Байден издал сегодня указ, который запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его. Указ также дает полномочия вводить санкции против любого лица, который действует в этих районах Украины», — передает сообщение высокопоставленного представителя американской администрации РИА «Новости». Чиновник отметил, что во вторник, 22 февраля, будут приняты дополнительные меры с целью привлечения РФ к ответу за нарушение суверенитета Украины. Ранее сообщалось, что Евросоюз введет санкции против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР. Данное решение РФ является нарушением международного права и Минских соглашений, сообщили в ЕС.