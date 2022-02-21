21 февраля 2022

Байден издал указ о санкциях против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден, байден джо
Байден принял решение ввести санкции из-за нарушения РФ суверенитета Украины, отметили в Белом доме Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Джо Байден издал указ об антироссийских санкциях из-за признания РФ независимости Донецкой и Луганской Республик. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент Байден издал сегодня указ, который запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его. Указ также дает полномочия вводить санкции против любого лица, который действует в этих районах Украины», — передает сообщение высокопоставленного представителя американской администрации РИА «Новости». Чиновник отметил, что во вторник, 22 февраля, будут приняты дополнительные меры с целью привлечения РФ к ответу за нарушение суверенитета Украины.

Ранее сообщалось, что Евросоюз введет санкции против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР. Данное решение РФ является нарушением международного права и Минских соглашений, сообщили в ЕС.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден издал указ об антироссийских санкциях из-за признания РФ независимости Донецкой и Луганской Республик. Об этом сообщили в Белом доме. «Президент Байден издал сегодня указ, который запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его. Указ также дает полномочия вводить санкции против любого лица, который действует в этих районах Украины», — передает сообщение высокопоставленного представителя американской администрации РИА «Новости». Чиновник отметил, что во вторник, 22 февраля, будут приняты дополнительные меры с целью привлечения РФ к ответу за нарушение суверенитета Украины. Ранее сообщалось, что Евросоюз введет санкции против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР. Данное решение РФ является нарушением международного права и Минских соглашений, сообщили в ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...