Путин определился с границами ДНР и ЛНР

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин заявил, что границы ДНР и ЛНР признаны согласно их Конституции Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их Конституциях. Об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях. А в Конституции прописаны их границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — заявил Путин. Трансляция ведется на youtube-канале России 24.

Президент России Владимир Путин ранее признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Госдума и Совет Федерации единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР. Мировое сообщество негативно отнеслось к решению главы РФ. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к народу сообщил, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними. Президент США Джо Байден издал указ об антироссийских санкциях.

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Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их Конституциях. Об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях. А в Конституции прописаны их границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — заявил Путин. Трансляция ведется на youtube-канале России 24. Президент России Владимир Путин ранее признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Госдума и Совет Федерации единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР. Мировое сообщество негативно отнеслось к решению главы РФ. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к народу сообщил, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними. Президент США Джо Байден издал указ об антироссийских санкциях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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