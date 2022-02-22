Путин определился с границами ДНР и ЛНР

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их Конституциях. Об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях. А в Конституции прописаны их границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — заявил Путин. Трансляция ведется на youtube-канале России 24.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их Конституциях. Об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях. А в Конституции прописаны их границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — заявил Путин. Трансляция ведется на youtube-канале России 24. Президент России Владимир Путин ранее признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Госдума и Совет Федерации единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР. Мировое сообщество негативно отнеслось к решению главы РФ. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к народу сообщил, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними. Президент США Джо Байден издал указ об антироссийских санкциях.