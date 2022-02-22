Депутатов России лишили шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе

23 февраля 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Российские депутаты, проголосовавшие за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, больше не смогут ездить на шопинг в Милан, отдыхать в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. «Больше никогда: шопинг в Милане, вечеринки в Сен-Тропе, бриллианты в Антверпене. Это первый шаг», — написал Жозеп Боррель в своем Twitter. Спустя некоторое время глава дипломатии ЕС удалил свой пост. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина по ДНР и ЛНР. Также страны Евросоюза единогласно приняли решение о вводе санкций против РФ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о принятии решения об ограничения доступа РФ к рынкам капитала ЕС, пишет RT. Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции коснутся суверенитета РФ.