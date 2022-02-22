22 февраля 2022

Депутатов России лишили шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе

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Прохожие на фоне люксовых магазинов. Екатеринбург, dior, магазин, диор
Первый шаг ЕС в поддержку Украины — запрет депутатам РФ на шопинг в Милане, заявил Жозеп Боррель Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

Российские депутаты, проголосовавшие за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, больше не смогут ездить на шопинг в Милан, отдыхать в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

«Больше никогда: шопинг в Милане, вечеринки в Сен-Тропе, бриллианты в Антверпене. Это первый шаг», — написал Жозеп Боррель в своем Twitter. Спустя некоторое время глава дипломатии ЕС удалил свой пост.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина по ДНР и ЛНР. Также страны Евросоюза единогласно приняли решение о вводе санкций против РФ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о принятии решения об ограничения доступа РФ к рынкам капитала ЕС, пишет RT. Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции коснутся суверенитета РФ.

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Российские депутаты, проголосовавшие за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, больше не смогут ездить на шопинг в Милан, отдыхать в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. «Больше никогда: шопинг в Милане, вечеринки в Сен-Тропе, бриллианты в Антверпене. Это первый шаг», — написал Жозеп Боррель в своем Twitter. Спустя некоторое время глава дипломатии ЕС удалил свой пост. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина по ДНР и ЛНР. Также страны Евросоюза единогласно приняли решение о вводе санкций против РФ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о принятии решения об ограничения доступа РФ к рынкам капитала ЕС, пишет RT. Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции коснутся суверенитета РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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