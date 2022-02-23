В Евросоюзе призвали Украину дать автономию ДНР и ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
В России приняли решение о признании ДНР и ЛНР Фото:

На Украине удастся урегулировать конфликт, если Киев признает автономию Донецкой и Луганской народных республик, в соответствии с минскими соглашениями. С таким заявлением выступил член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.

«Очевидно, мирное урегулирование возможно через быстрое соглашение Киева признать автономию восточных регионов», — сказал Жювен ТАССу. Он сожалеет, что решение России о признании Донбасса «поставило под сомнение процесс в рамках минских соглашений. По его словам, Украина за восемь лет конфликта так и не выполнила свои обязательства.

Жювен отметил, что Украина ввела ограничения на использование русского языка, эти соглашения предусматривали также предоставление широкой автономии республикам. « Возвращение к протоколу минских соглашений потребует серьезных изменений со стороны украинских властей?», — высказался он.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Путин заявил, что минские соглашения «убили» задолго до этого события, это сделала Украина, а не Россия и представители республик. РФ также установила дипломатические отношения на уровне посольств с ДНР и ЛНР, сообщает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине удастся урегулировать конфликт, если Киев признает автономию Донецкой и Луганской народных республик, в соответствии с минскими соглашениями. С таким заявлением выступил член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен. «Очевидно, мирное урегулирование возможно через быстрое соглашение Киева признать автономию восточных регионов», — сказал Жювен ТАССу. Он сожалеет, что решение России о признании Донбасса «поставило под сомнение процесс в рамках минских соглашений. По его словам, Украина за восемь лет конфликта так и не выполнила свои обязательства. Жювен отметил, что Украина ввела ограничения на использование русского языка, эти соглашения предусматривали также предоставление широкой автономии республикам. « Возвращение к протоколу минских соглашений потребует серьезных изменений со стороны украинских властей?», — высказался он. Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Путин заявил, что минские соглашения «убили» задолго до этого события, это сделала Украина, а не Россия и представители республик. РФ также установила дипломатические отношения на уровне посольств с ДНР и ЛНР, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...