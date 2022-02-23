В России приняли решение о признании ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Украине удастся урегулировать конфликт, если Киев признает автономию Донецкой и Луганской народных республик, в соответствии с минскими соглашениями. С таким заявлением выступил член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.

«Очевидно, мирное урегулирование возможно через быстрое соглашение Киева признать автономию восточных регионов», — сказал Жювен ТАССу. Он сожалеет, что решение России о признании Донбасса «поставило под сомнение процесс в рамках минских соглашений. По его словам, Украина за восемь лет конфликта так и не выполнила свои обязательства.

Жювен отметил, что Украина ввела ограничения на использование русского языка, эти соглашения предусматривали также предоставление широкой автономии республикам. « Возвращение к протоколу минских соглашений потребует серьезных изменений со стороны украинских властей?», — высказался он.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Путин заявил, что минские соглашения «убили» задолго до этого события, это сделала Украина, а не Россия и представители республик. РФ также установила дипломатические отношения на уровне посольств с ДНР и ЛНР, сообщает «Национальная служба новостей».