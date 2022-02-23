В ФРГ допустили отказ от российского газа

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После заморозки «Северного потока-2» в ФРГ допускают полный отказ от газа из РФ Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Германия в будущем может полностью отказаться от импорта российского газа. Однако на данный момент она далека от такого решения. Об этом заявил министр экономики и защиты климата Роберт Хабек.

В эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk политику задали вопрос, может ли Германия теоретически отказаться от поставок газа из России в будущем. «Да. Сможет», — заявил Хабек.

Политик добавил, что у ФРГ есть возможность отказаться не только от российского газа, а также от других ресурсов. По его словам, у страны есть возможность получать их из других источников.

Ранее стало известно, что ФРГ заморозила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Причиной такого решения стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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Германия в будущем может полностью отказаться от импорта российского газа. Однако на данный момент она далека от такого решения. Об этом заявил министр экономики и защиты климата Роберт Хабек. В эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk политику задали вопрос, может ли Германия теоретически отказаться от поставок газа из России в будущем. «Да. Сможет», — заявил Хабек. Политик добавил, что у ФРГ есть возможность отказаться не только от российского газа, а также от других ресурсов. По его словам, у страны есть возможность получать их из других источников. Ранее стало известно, что ФРГ заморозила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Причиной такого решения стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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