В ФРГ допустили отказ от российского газа

После заморозки «Северного потока-2» в ФРГ допускают полный отказ от газа из РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Германия в будущем может полностью отказаться от импорта российского газа. Однако на данный момент она далека от такого решения. Об этом заявил министр экономики и защиты климата Роберт Хабек.

В эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk политику задали вопрос, может ли Германия теоретически отказаться от поставок газа из России в будущем. «Да. Сможет», — заявил Хабек.

Политик добавил, что у ФРГ есть возможность отказаться не только от российского газа, а также от других ресурсов. По его словам, у страны есть возможность получать их из других источников.

Ранее стало известно, что ФРГ заморозила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Причиной такого решения стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.