ФРГ сорвала запуск «Северного потока- 2» из-за решения Путина

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ЧТПЗ Челябинск, газпром, труба
Сертификация «Северного потока — 2» заморожена Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Германия заморозила сертификацию газопровода «Северный поток — 2» из-за решения президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

«Федеральное сетевое агентство Германии подтверждает, что министерство экономики страны отозвало свое заключение в рамках процесса сертификации газопровода „Северный поток — 2“. Федеральное сетевое агентство сейчас не может сертифицировать предприятие», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы немецкого регулятора.

Владимир Путин ранее выступил с видеообращением, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. После этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация «Северного потока — 2» будет остановлена. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что ФРГ «всегда предупреждала» Россию о возможных последствиях.

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Германия заморозила сертификацию газопровода «Северный поток — 2» из-за решения президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии. «Федеральное сетевое агентство Германии подтверждает, что министерство экономики страны отозвало свое заключение в рамках процесса сертификации газопровода „Северный поток — 2“. Федеральное сетевое агентство сейчас не может сертифицировать предприятие», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы немецкого регулятора. Владимир Путин ранее выступил с видеообращением, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. После этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация «Северного потока — 2» будет остановлена. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что ФРГ «всегда предупреждала» Россию о возможных последствиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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