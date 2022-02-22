ФРГ сорвала запуск «Северного потока- 2» из-за решения Путина

Германия заморозила сертификацию газопровода «Северный поток — 2» из-за решения президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
«Федеральное сетевое агентство Германии подтверждает, что министерство экономики страны отозвало свое заключение в рамках процесса сертификации газопровода „Северный поток — 2“. Федеральное сетевое агентство сейчас не может сертифицировать предприятие», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы немецкого регулятора.
Владимир Путин ранее выступил с видеообращением, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. После этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация «Северного потока — 2» будет остановлена. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что ФРГ «всегда предупреждала» Россию о возможных последствиях.
Германия заморозила сертификацию газопровода «Северный поток — 2» из-за решения президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии. «Федеральное сетевое агентство Германии подтверждает, что министерство экономики страны отозвало свое заключение в рамках процесса сертификации газопровода „Северный поток — 2“. Федеральное сетевое агентство сейчас не может сертифицировать предприятие», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы немецкого регулятора. Владимир Путин ранее выступил с видеообращением, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. После этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация «Северного потока — 2» будет остановлена. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что ФРГ «всегда предупреждала» Россию о возможных последствиях.