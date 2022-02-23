Германия готова отказаться от «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» призван доставлять топливо напрямую из России в Германию Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Германия вслед за приостановкой процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» может и полностью прекратить реализацию этого проекта. Об этом заявил министр экономики и вице-канцлер республики Роберт Хабек.

«Это тоже может произойти. Сегодняшняя мера (приостановка сертификации газопровода — прим. URA.RU) не является санкционной в узком и строгом смысле слова… Но это все еще возможно», — заявил Роберт Хабек в эфире телеканала ARD (цитата по РИА «Новости»).

Ранее власти Германии заморозили сертификацию «Северного потока — 2» из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее решение приняло министерство экономики республики по поручению канцлера Олафа Шольца.

«Северный поток — 2» — ожидающий запуска магистральный газопровод, призванный доставлять топливо из России в Европу в обход Украины. Власти РФ рассчитывали запустить проект к середине 2022 года, аналитики же усомнились в том, что это произойдет до конца года.