Германия готова отказаться от «Северного потока — 2»

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Газопровод «Северный поток — 2» призван доставлять топливо напрямую из России в Германию Фото:
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«Северный поток — 2»

Германия вслед за приостановкой процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» может и полностью прекратить реализацию этого проекта. Об этом заявил министр экономики и вице-канцлер республики Роберт Хабек.

«Это тоже может произойти. Сегодняшняя мера (приостановка сертификации газопровода — прим. URA.RU) не является санкционной в узком и строгом смысле слова… Но это все еще возможно», — заявил Роберт Хабек в эфире телеканала ARD (цитата по РИА «Новости»).

Ранее власти Германии заморозили сертификацию «Северного потока — 2» из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее решение приняло министерство экономики республики по поручению канцлера Олафа Шольца.

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«Северный поток — 2» — ожидающий запуска магистральный газопровод, призванный доставлять топливо из России в Европу в обход Украины. Власти РФ рассчитывали запустить проект к середине 2022 года, аналитики же усомнились в том, что это произойдет до конца года.

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Германия вслед за приостановкой процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» может и полностью прекратить реализацию этого проекта. Об этом заявил министр экономики и вице-канцлер республики Роберт Хабек. «Это тоже может произойти. Сегодняшняя мера (приостановка сертификации газопровода — прим. URA.RU) не является санкционной в узком и строгом смысле слова… Но это все еще возможно», — заявил Роберт Хабек в эфире телеканала ARD (цитата по РИА «Новости»). Ранее власти Германии заморозили сертификацию «Северного потока — 2» из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее решение приняло министерство экономики республики по поручению канцлера Олафа Шольца. «Северный поток — 2» — ожидающий запуска магистральный газопровод, призванный доставлять топливо из России в Европу в обход Украины. Власти РФ рассчитывали запустить проект к середине 2022 года, аналитики же усомнились в том, что это произойдет до конца года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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