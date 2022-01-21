Аналитики: «Северный поток -2» не будет запущен в 2022 году

21 января 2022 в 22:04 Размер текста - 17 +

«Северный поток — 2» могут не запустить в 2022 году из-за геополитических проблем Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Запуск газопровода «Северный поток — 2» может быть отложен и не факт, что проект заработает в 2022 году. Об этом сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. «Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году. Хотя еще какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает», — сообщил Маринченко РИА «Новости». Перенос сроков запуска аналитик связывает, в том числе, с тем, что Украина негативно отзывается о проекте. «Сильный рост геополитической напряженности в последние один-два месяца тоже может негативно сказаться на перспективах проекта — особенно если Германия начнет относится к нему с большим скептицизмом», — заключил представитель Fitch. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный считает, что проблемы с запуском «Северного потока — 2» носят геополитический характер. «Мой прогноз… сертифицировать [„Северный поток — 2“] в январе — не позже февраля, потому что для этого есть все, что нужно. Но пошла затяжка чисто политическая, я бы даже сказал геополитическая», — заявил Завальный. «Северный поток 2» — экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу, строительство которого было завершено в сентябре 2021 года. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». В декабре 2021 года компания заявила, что газопровод готов к работе. Однако Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2». Также США ввели санкции против проекта, потребовав немедленно прекратить прокладку газопровода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запуск газопровода «Северный поток — 2» может быть отложен и не факт, что проект заработает в 2022 году. Об этом сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. «Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году. Хотя еще какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает», — сообщил Маринченко РИА «Новости». Перенос сроков запуска аналитик связывает, в том числе, с тем, что Украина негативно отзывается о проекте. «Сильный рост геополитической напряженности в последние один-два месяца тоже может негативно сказаться на перспективах проекта — особенно если Германия начнет относится к нему с большим скептицизмом», — заключил представитель Fitch. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный считает, что проблемы с запуском «Северного потока — 2» носят геополитический характер. «Мой прогноз… сертифицировать [„Северный поток — 2“] в январе — не позже февраля, потому что для этого есть все, что нужно. Но пошла затяжка чисто политическая, я бы даже сказал геополитическая», — заявил Завальный. «Северный поток 2» — экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу, строительство которого было завершено в сентябре 2021 года. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». В декабре 2021 года компания заявила, что газопровод готов к работе. Однако Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2». Также США ввели санкции против проекта, потребовав немедленно прекратить прокладку газопровода.