Что станет с Россией после санкций Запада за признание Донбасса

Рубль рухнет? Европа откажется от нефти и газа? По кому сильнее всего ударят запреты?

22 февраля 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Россия переживет новый раунд санкций легче, чем предыдущие ограничения Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Запад не застал Россию врасплох своей реакцией на признание ДНР и ЛНР. Эксперты считают, что премьер-министр Михаил Мишустин не слукавил, когда заявил на заседании Совбеза РФ, что подготовка к отражению санкций заняла много месяцев. По их словам, Россия переживет новый раунд ограничений легче, чем запреты, с которыми пришлось столкнуться после событий 2014 года в Крыму. Однако совсем безболезненно для страны и ее жителей санкции тоже не пройдут. Какие ожидаются санкции Запада против России? Первая волна западных санкций 22 февраля направлена против конкретных людей из окружения президента Владимира Путина, и не повлияет на жизнь простых россиян, говорит эксперт Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Юшков. В то же время самые простые и безболезненные ограничения уже выработаны в прошлые годы, новые могут быть более жесткими. «Однако санкции не всегда влияют только на одну страну, они могут бумерангом ударить по Западу, так что их придется сперва обдумать», — уточнил эксперт. Отечественные композитные технологии уже спасли российский самолет МС-21 от санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Против России могут ввести санкции в виде ограничений на поставку товаров из сектора высоких технологий, которые до последнего времени не производились внутри страны, считает директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Проблемы с поставками импортных комплектующих означают, что их придется заменять отечественными или покупать у тех стран, которые не присоединятся к режиму санкций. Это дополнительные временные и производственные затраты, например, для производителей микроэлектроники», — сказал он. Печальнее всего выглядит перспектива отключения России от SWIFT, потому что через эту систему идет оплата экспортных и импортных операций, в том числе за нефть и газ, напомнил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Но эти меры ударят и по самим западным потребителям, они это понимают и отключение от SWIFT для них — сложный вопрос. Такие санкции маловероятны, хотя и не исключены», — отметил собеседник. Под санкции попал банк «Россия», в котором президент Владимир Путин хранит деньги Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Что касается санкций против пяти банков, которые 22 февраля объявила Великобритания, то наибольший ущерб принесут ограничения, наложенные на инвестиционный госбанк ВЭБ. «Это российский институт развития, он финансирует проекты государственного значения. Из-за ограничений придется исключить из программ международного сотрудничества банка те страны, которые присоединяться к режиму санкций», — объяснил эксперт. Как власти подготовились к санкциям? Мишустин запустил масштабную госпрограмму инвестиций в импортозамещение в 2021 году. А на случай отключения от системы SWIFT правительство РФ подстраховалось и разработало для российских банков национальную платежную систему, она называется система передачи финансовых сообщений (СПФС), говорит Владимир Климанов. По его словам, кроме этих мер правительство еще несколько лет назад начало уходить от использования доллара в межгосударственных расчетах, накопило большие золотовалютные резервы и снизило вложения в госдолг США, а поставки энергоносителей переориентирует на азиатские и ближневосточные страны. Впервые в своей новейшей истории Россия вывозит за границу продуктов больше, чем закупает Фото: Илья Московец © URA.RU «Дедолларизация — это способ смягчить удар санкциями, так же как и импортозамещение. Потенциал этих инструментов еще далеко не исчерпан. Очевидный успех в прошлом году был достигнут также и в продовольственной безопасности — впервые в своей новейшей истории Россия вывозит за границу больше продуктов, чем закупает для внутренних нужд», — подчеркнул эксперт. «Текущая ситуация сильно отличается от событий после Крыма — тогда введение санкций было неожиданным, и правительству пришлось срочно разрабатывать защитные механизмы, а сейчас эффект неожиданности от введения новых санкций отсутствует», — добавил Климанов. Правительство и Центробанк принимают меры, чтобы сдержать колебания курсов валют Фото: Владимир Андреев © URA.RU На готовность правительства Мишустина к новым санкциям указывает макроэкономическая стабильность и продолжение политики плавающего валютного курса, считает Марсель Салихов — рубль хотя и ослаб относительно доллара и евро, но не драматически. «Мы наблюдаем удержание курса в границах 80 рублей за доллар. Официально Центробанк не проводит валютные интервенции [куплю-продажу валюты для воздействия на курс рубля], но вполне возможно, что существуют договоренности с крупными компаниями-экспортерами, у которых есть валюта и они продают ее на рынке. Российская экономика по сравнению с 2014 годом стала более устойчивой — уроки были усвоены», — говорит эксперт. Перестанет ли Европа покупать у России нефть и газ? Приостановка лицензирования «Северного потока-2» не означает отказ Запада от российского газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Запуск нового российского газопровода «Северный поток-2» власти Германии заморозили, об этом 22 февраля объявил канцлер Олаф Шольц. «Однако это не значит, что Европа перестанет покупать у России газ, потому что поставки продолжатся по старым газопроводам», — объясняет Климанов. В отношении нефтегазового сектора не будут вводиться запреты, убежден Салихов. Хотя он не исключает, что технологические ограничения для российских компаний могут быть расширены. «Цель таких вещей — ограничить долгосрочный потенциал нефтедобывающих компаний, чтобы им было сложно развиваться. В первую очередь такие решения могут быть по сжиженному, а не по трубопроводному газу, а ограничений против трубопроводных поставок не будет», — спрогнозировал он. С коллегами согласен Юшков, который считает, что запрет на импорт нефти и газа из России страны Европы даже не обсуждают. «Европейцы сами боятся, что Москва станет сокращать или вовсе прекратит поставки газа. Россия такой сценарий тоже не рассматривает, все-таки порядка 40% доходов бюджета РФ формируется за счет нефтегазового комплекса. Так что в этом плане доходы бюджета России в краткосрочной перспективе не пострадают», — объяснил эксперт. Эксперты ожидают, что Центробанк пойдет на повышение ключевой ставки, чтобы поддержать рубль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Юшков заметил, что долгосрочная стратегия энергобезопасности Евросоюза предусматривает переход на альтернативные источники энергии, и когда-нибудь европейцы действительно перестанут покупать российский газ. «С годами доходы России от продажи газа будут уменьшаться, санкционная политика может несколько ускорить этот процесс, но все равно это вопрос десятилетий. Гораздо актуальнее вопрос о том, сможем ли мы строить крупнотоннажные заводы по сжижению природного газа самостоятельно, все технологии там сейчас импортные. Вопрос их качественного импортозамещения здесь играет ключевую роль», — сказал он. Как санкции отразятся на жизни россиян? По мнению Владимира Климанова, эффект от новых санкций могут ощутить на себе не только государство и бизнес, но и простые люди. «Кто-то испытает дефицит определенных товаров, к которым он привык, а дефицит подстегивает инфляцию. Правительство не сидит без дела и продумывает меры реагирования. Центробанк, возможно, пойдет на повышение ключевой ставки, это может укрепить рубль и поможет бороться с инфляцией. Правда эта мера будет иметь ограниченный эффект, потому что основная причина инфляции — это недостаток предложения, а не санкции», — сказал эксперт. Статья по теме Мишустин усилил защиту России от санкций Запада Салихов отмечает, что эффект инфляции дает не только ослабление курса рубля, но и другие причины, связанные с санкциями. «Если в стране нет конкуренции между отечественными и зарубежными производителями, то это тоже способствует росту цен. В целом, я не думаю, что инфляция разгонится до 15-20%, но инфляция в районе 8-9% будет сохраняться в течение месяцев, а ее снижение отложится», — резюмировал он. 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Запад не застал Россию врасплох своей реакцией на признание ДНР и ЛНР. Эксперты считают, что премьер-министр Михаил Мишустин не слукавил, когда заявил на заседании Совбеза РФ, что подготовка к отражению санкций заняла много месяцев. По их словам, Россия переживет новый раунд ограничений легче, чем запреты, с которыми пришлось столкнуться после событий 2014 года в Крыму. Однако совсем безболезненно для страны и ее жителей санкции тоже не пройдут. Какие ожидаются санкции Запада против России? Первая волна западных санкций 22 февраля направлена против конкретных людей из окружения президента Владимира Путина, и не повлияет на жизнь простых россиян, говорит эксперт Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Юшков. В то же время самые простые и безболезненные ограничения уже выработаны в прошлые годы, новые могут быть более жесткими. «Однако санкции не всегда влияют только на одну страну, они могут бумерангом ударить по Западу, так что их придется сперва обдумать», — уточнил эксперт. Против России могут ввести санкции в виде ограничений на поставку товаров из сектора высоких технологий, которые до последнего времени не производились внутри страны, считает директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Проблемы с поставками импортных комплектующих означают, что их придется заменять отечественными или покупать у тех стран, которые не присоединятся к режиму санкций. Это дополнительные временные и производственные затраты, например, для производителей микроэлектроники», — сказал он. Печальнее всего выглядит перспектива отключения России от SWIFT, потому что через эту систему идет оплата экспортных и импортных операций, в том числе за нефть и газ, напомнил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Но эти меры ударят и по самим западным потребителям, они это понимают и отключение от SWIFT для них — сложный вопрос. Такие санкции маловероятны, хотя и не исключены», — отметил собеседник. Что касается санкций против пяти банков, которые 22 февраля объявила Великобритания, то наибольший ущерб принесут ограничения, наложенные на инвестиционный госбанк ВЭБ. «Это российский институт развития, он финансирует проекты государственного значения. Из-за ограничений придется исключить из программ международного сотрудничества банка те страны, которые присоединяться к режиму санкций», — объяснил эксперт. Как власти подготовились к санкциям? Мишустин запустил масштабную госпрограмму инвестиций в импортозамещение в 2021 году. А на случай отключения от системы SWIFT правительство РФ подстраховалось и разработало для российских банков национальную платежную систему, она называется система передачи финансовых сообщений (СПФС), говорит Владимир Климанов. По его словам, кроме этих мер правительство еще несколько лет назад начало уходить от использования доллара в межгосударственных расчетах, накопило большие золотовалютные резервы и снизило вложения в госдолг США, а поставки энергоносителей переориентирует на азиатские и ближневосточные страны. «Дедолларизация — это способ смягчить удар санкциями, так же как и импортозамещение. Потенциал этих инструментов еще далеко не исчерпан. Очевидный успех в прошлом году был достигнут также и в продовольственной безопасности — впервые в своей новейшей истории Россия вывозит за границу больше продуктов, чем закупает для внутренних нужд», — подчеркнул эксперт. «Текущая ситуация сильно отличается от событий после Крыма — тогда введение санкций было неожиданным, и правительству пришлось срочно разрабатывать защитные механизмы, а сейчас эффект неожиданности от введения новых санкций отсутствует», — добавил Климанов. На готовность правительства Мишустина к новым санкциям указывает макроэкономическая стабильность и продолжение политики плавающего валютного курса, считает Марсель Салихов — рубль хотя и ослаб относительно доллара и евро, но не драматически. «Мы наблюдаем удержание курса в границах 80 рублей за доллар. Официально Центробанк не проводит валютные интервенции [куплю-продажу валюты для воздействия на курс рубля], но вполне возможно, что существуют договоренности с крупными компаниями-экспортерами, у которых есть валюта и они продают ее на рынке. Российская экономика по сравнению с 2014 годом стала более устойчивой — уроки были усвоены», — говорит эксперт. Перестанет ли Европа покупать у России нефть и газ? Запуск нового российского газопровода «Северный поток-2» власти Германии заморозили, об этом 22 февраля объявил канцлер Олаф Шольц. «Однако это не значит, что Европа перестанет покупать у России газ, потому что поставки продолжатся по старым газопроводам», — объясняет Климанов. В отношении нефтегазового сектора не будут вводиться запреты, убежден Салихов. Хотя он не исключает, что технологические ограничения для российских компаний могут быть расширены. «Цель таких вещей — ограничить долгосрочный потенциал нефтедобывающих компаний, чтобы им было сложно развиваться. В первую очередь такие решения могут быть по сжиженному, а не по трубопроводному газу, а ограничений против трубопроводных поставок не будет», — спрогнозировал он. С коллегами согласен Юшков, который считает, что запрет на импорт нефти и газа из России страны Европы даже не обсуждают. «Европейцы сами боятся, что Москва станет сокращать или вовсе прекратит поставки газа. Россия такой сценарий тоже не рассматривает, все-таки порядка 40% доходов бюджета РФ формируется за счет нефтегазового комплекса. Так что в этом плане доходы бюджета России в краткосрочной перспективе не пострадают», — объяснил эксперт. Юшков заметил, что долгосрочная стратегия энергобезопасности Евросоюза предусматривает переход на альтернативные источники энергии, и когда-нибудь европейцы действительно перестанут покупать российский газ. «С годами доходы России от продажи газа будут уменьшаться, санкционная политика может несколько ускорить этот процесс, но все равно это вопрос десятилетий. Гораздо актуальнее вопрос о том, сможем ли мы строить крупнотоннажные заводы по сжижению природного газа самостоятельно, все технологии там сейчас импортные. Вопрос их качественного импортозамещения здесь играет ключевую роль», — сказал он. Как санкции отразятся на жизни россиян? По мнению Владимира Климанова, эффект от новых санкций могут ощутить на себе не только государство и бизнес, но и простые люди. «Кто-то испытает дефицит определенных товаров, к которым он привык, а дефицит подстегивает инфляцию. Правительство не сидит без дела и продумывает меры реагирования. Центробанк, возможно, пойдет на повышение ключевой ставки, это может укрепить рубль и поможет бороться с инфляцией. Правда эта мера будет иметь ограниченный эффект, потому что основная причина инфляции — это недостаток предложения, а не санкции», — сказал эксперт. Салихов отмечает, что эффект инфляции дает не только ослабление курса рубля, но и другие причины, связанные с санкциями. «Если в стране нет конкуренции между отечественными и зарубежными производителями, то это тоже способствует росту цен. В целом, я не думаю, что инфляция разгонится до 15-20%, но инфляция в районе 8-9% будет сохраняться в течение месяцев, а ее снижение отложится», — резюмировал он.